Sima sikerrel négy között a magyar pólóválogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott a Margitszigeten Oroszország ellen játszott a negyeddöntőben. A mieink csoportgyőztesként jutottak a legjobb nyolc közé, az olaszok elleni döntetlen mellett nyertünk Ausztrália és Franciaország ellen, az oroszok hiába kaptak ki a csoportban az Egyesült Államoktól és Horvátországtól is, a japánok elleni siker elég volt a nyolcaddöntőhöz, ahol a spanyolokat búcsúztatták egy 11-10-es sikerrel.

A tegnapi, női meccs után talán mindenki kicsit félve várta a kedd esti meccset, ugyanis mindenki a mieinket kiáltotta ki esélyesnek. Märcz Tamás csapatát nem fogta meg az esélyesség terhe, a meccs elejétől minden bejött, ami felszabadította a fiúkat.

A mérkőzés elején az oroszok hozták el a labdát, de sikerült kivédekeznünk az első támadást. A túloldalon egyből jött az emberelőny, Hosnyánszky Norbert a rövidbe tüzelt, a kapus kezével együtt ment be a labda. A folytatásban blokkolt lövésekig jutottak a felek, majd a negyed felénél Varga Dénes lőtt hihetetlen természetességgel az orosz kapuba, mire a vendégcsapat időt kért, ami után emberelőnyben támadhattak, de így sem sikerült gólt szerezniük. Egy orosz kapufa után Manhercz Krisztián növelte tovább a magyar előnyt, majd Hosnyánszky lőtt Sztacenko szeme közé, 4-0! És még mindig nem volt vége: Märcz Tamás kért időt emberelőnyben, valami jót mondhatott, hiszen Vámos Márton megszerezte az ötödik magyar gólt, a negyedet Nagy Viktor bravúrja zárta.

A labdát ugyan a második negyedben is az oroszok hozták el, a gólok sorát azonban megint a magyarok nyitották, Varga Dénes volt újra eredményes. Az oroszok kapust cseréltek, Kornyejev állt be, majd közel 11 perc elteltével megszületett az első orosz találat, Ivan Nagajev lőtt hatalmas gólt, az alapvonalról, ballal verte be, senki nem számított rá. Egy rövidebb gólcsendet zárt le Vámos remek lövése, majd a sokadik Nagy-bravúr után Varga Dénes növelte tovább az előnyt egy szabaddobásból.

A harmadik negyed elején végre mi hoztuk el a labdát, Hárai Balázs pedig egy remek előnyös gólt szerzett tovább nyugtatva a csapatot. A következő támadásunk újabb emberelőnyt eredményezett, az pedig újabb gólt, ezúttal Manhercz köszönt be. Alexej Bugajcsuk hozta vissza 10-2-re az oroszokat egy szép átlövéssel, majd pár kimaradt helyzet után megint Bugajcsuk volt eredményes, ezúttal emberelőnyből. Nyikita Gyerevjankin emberelőnyből préselte be a negyedik orosz gólt a harmadik negyed végén, majd magyar emberelőny végén Hosnyánszky zárta le a rövid gólcsendünket.

A negyedik negyedben két percig kellett várni az első magyar gólra, Varga Dénes emberelőnyből lőtt az orosz kapuba, majd nem sokkal később Szergej Liszunov is előnyből volt eredményes, de Manhercz hamar visszaállította a nyolcgólos különbséget. Később Hosnyánszky szerezte meg negyedik gólját, remekül állította be az irányzékot az olimpiai bajnok.

Fantasztikus játékkal, parádézó Nagy Viktorral, Varga Dénessel és Hosnyánszky Norberttel jutottunk a világbajnokság legjobb négy csapata közé. Csütörtök este világbajnoki döntőért száll vízbe a magyar válogatott a görög csapat ellen.

Minden forgatókönyvre felkészültünk, éreztem, hogy már az elején dönthetünk. Jól ráhangolódtunk a meccsre, megtaláltuk az egyensúlyt, a fiúk felpörögtek, de nem görcsölték túl, büszke vagyok rájuk. A gólokkal üzentünk a görögöknek, ők is sok gólt lőttek – mondta Märcz Tamás a lefújást követően.

Magyarország-Oroszország 14-5 (5-0, 3-1, 3-3, 3-1)

gólszerzők: Hosnyánszky 4, Varga Dénes 4, Manhercz 3, Vámos 2, Hárai ill. Bugajcsuk 2, Nagajev, Gyerevjankin, Liszunov

A többi negyeddöntőn:

Montenegró-Görögország 7-12

Szerbia-Ausztrália 15-5

22.00 Horvátország-Olaszország