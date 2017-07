Két nappal a versenyek kezdete előtt hivatalosan is átadták az óriás-toronyugrás helyszínét a Batthyány téren. Az már most biztos, hogy a budapesti vizes vb leglátványosabb versenyszáma lesz az óriás toronyugrás, amelynek versenyeire már nem lehet jegyet kapni. Az Origo fotóriportere, Polyák Attia járt a hivatalos átadón, ott készült a most következő képgaléria.