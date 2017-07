Szomorúak és csalódottak a kizárt magyar úszók

A magyar 4x100-as vegyesváltó tagjai rendkívül csalódottan és szomorúan vették tudomásul, hogy kizárták őket a budapesti világbajnokságon. Az első váltásnál Balog Gábor keze még nem érte el a falat, amikor Gyurta Dániel már a vízbe ugrott. A korai váltás miatt zárták ki a magyarokat, akik amúgy nyolcadik idővel döntősök lettek volna. Nyilatkozatok.

Jakabos Zsuzsa: "Sajnos ez benne van, pedig úsztunk, ahogy tudtunk, ráadásul az idő alapján ott lettünk volna a délutáni döntőben, emiatt különösen csalódottak vagyunk. A következő váltónál reméljük, jobb lesz."

Gyurta Dániel: "Próbáltam egy nagyon erős 100-at úszni, egy percen belüli idővel, ami - ha minden igaz - sikerült is, de sajnos, ha jól hallottam, én indultam korábban és emiatt zártak ki minket. Rendkívül csalódott vagyok, mert tényleg nagyon szerettünk volna délután is medencébe ugrani, ráadásul tegnap Gáborral gyakoroltuk is a váltásokat ,és akkor semmi gond nem volt."

Szilágyi Liliána: "A döntőbe kerülés volt a cél, hogy ott mi történt volna, azt nem tudjuk megmondani, hiszen cserélni is lehet délután a délelőtti futamokhoz kepest. Szomorúak vagyunk, de készülünk tovább."