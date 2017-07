Hihetetlen harmadik negyeddel mehetünk az ötödik helyért

Az eddig megszokotthoz képest sajnos annyi változott, hogy az esti, azaz a fő műsorsáv helyett a magyar női pólóválogatott meccse átkerült délutánra, ugyanis a helyosztók küzdelmeiben voltunk érdekeltek. A Kanada elleni fájó vereség után a görögök elleni meccs arról döntött, hogy mehetünk-e az ötödik helyért a világbajnokságon. A szurkolók továbbra is a csapat mögött álltak, a Margitszigeten ezúttal is szinte teljesen megtelt a Hajós Alfréd Sportuszoda. A döcögős kezdés után pedig végre volt minek örülni.

A ráúszásnál az első negyedben a görögök hozták el a labdát, a magyar kapuba kerülő Kasó Orsolyát pedig rögtön átemelte Alexandra Aszimaki. A folytatásban Bujka Barbara kapott egy ötméterest, amit ő maga be is lőtt. Hamarosan újra a görögök vezettek Hrisztina Cukala lőtt emberelőnyös gólt, majd Eleni Xenaki lőtt újabb gólt centerből. A negyed második felében sok volt a pontatlanság mindkét oldalon, szerencsére Bujka villant egyet, megszerezve a második magyar gólt. A negyed végén a görögök újabb előnyös gólt szereztek, újra Cukala volt eredményes.

A görögök áthoztak egy emberelőnyt az első negyedből, de a kapufa megmentette Kasóékat, újabb hibák következtek mindkét oldalon, majd Cukala szerezte meg harmadik gólját, ami után Bíró Attila időt kért és kapust is cserélt. Keszthelyi Rita adta bele minden dühét egy lövésbe, így visszajöttünk két gólra. Xenaki centerből állította vissza a háromgólos különbséget, hiába fogtuk hárman is. 6-3-ra vezettek a görögök a második félidő előtt.

A harmadik negyed végre magyar góllal indult, Takács Orsolya talált be Diamantopulu kapujába emberelőnyből. Egy jó védekezés után visszajöttünk egy gólra, Szilágyi Dorottya lőtt emberelőnyből gólt pár lóba után. Görög időkérés után Gurisatti Gréta úszott meg egy labdaszerzés után és harcolt ki ötméterest, Keszthelyi szépen belőtte. Gangl Edinával a kapusteljesítmény és a védekezés is feljavult! Előbb Takács lőtt egy érvénytelen találatot, két méteren belülre úszott, majd Gurisatti remek gólját már nem lehetett nem megadni, 7-6-nál átvettük a vezetést. A lányoknál átszakadhatott valami, hirtelen minden bejött, Szűcs Gabriella is gólt lőtt, öt gólt lőttünk a negyedben úgy, hogy egyet sem kaptunk.

A negyedik negyed egy Szilágyi-góllal indult, majd hosszú gólcsend után a görögök is villantak, Alkiszti Avramidu volt eredményes, egy emberelőny után visszajöttek egyre a görögök, Eleftheria Plevritu volt eredményes. Amikor kellett, Keszthelyi végre újra vállalkozott, a rövid felsőbe lőtte a tízedik magyar gólt. A görögök természetesen nem akarták feladni, emberelőnyből Avramidu hozta őket megint vissza egyre. A hajrában két kihagyott helyzet után ismét Gangl védett 44 másodperccel a vége előtt. Bíró Attila még időt kért a végére, de eldobtuk a labdát 16 másodperccel a vége előtt. A görögök csak egy blokkolt lövésig jutottak, így az eredmény már nem változott, 10-9-re nyertünk. A magyar lányok Olaszországgal meccselhetnek majd az ötödik helyért pénteken 13.30-tól.

„Volt annyi tartás és lelkierő a lányokban, hogy úgy tudtak játszani, ahogy valójában tudnak. Nyilván nem mindegy hányadik helyért játszunk. Nyilván ez nem olyan, mint egy elődöntő. De az olaszok elleni ötödik helyért menő csata is nagyon nehéz lesz. Remélem, hogy lányokban maradt annyi lelkierő, hogy ott is nyerjünk" – mondta Bíró Attila a mérkőzés után.

Magyarország-Görögország 10-9 (2-4, 1-2, 5-0, 2-3)

gólszerzők: Keszthelyi 3, Bujka 2, Szilágyi 2, Szűcs, Gurisatti, Takács ill. Cukala 3, Aszimaki, Xenaki 2, Avramidu 2, Plevritu