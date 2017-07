Csodás bronzérmet nyert 200 pillangón Hosszú Katinka

Hosszú Katinka bronzérmet nyert a női 200 méteres pillangóúszásban, ugyanitt Szilágyi Liliána a hetedik lett. Bernek Péter döntőbe jutott 200 háton. A magyar női 4x200-as gyorsváltó a hatodik lett. Összefoglaló.

Hosszú Katinka bronzérmes

A 200 méteres pillangóúszás döntőjében két magyar, Hosszú Katinka és Szilágyi Liliána is rajthoz állt. Sőt, az Irony Lady ma is fantasztikusan teljesített és az aranyérme mellé ezúttal egy bronzérmet is behúzott. Hosszú Katinka 2:06:02-es idővel lett harmadik, Szilágyi Liliána pedig hetedikként zárt.

A 200 méter pillangót a fantasztikusat hajrázó spanyol Mireia Belmonte nyerte 2:05.26-os idővel, az ezüstérmes pedig a német Franziska Hentke lett.

Hosszú Katinka megköszönte a szurkolóknak a bíztatást.

Shane Tusup is nagyon örült Hosszú Katinka bronzérmének, az olimpiai bajnok magyar úszónő a medencéből kiszállva azonnal edző-férjéhez rohant.

Szilágyi Liliána a döntőt követően az Origónak elmondta, nem igazán elégedett a 7. hellyel.

"Nem vagyok megelégedve az úszásommal, viszont annak nagyon örülök, hogy hazai közönség előtt tudtam világbajnoki döntőt úszni, ez óriási dolog."

Tudom, hogy jó úton vagyok, ennek egy remek állomása volt ez a vb. Kicsit talán még bátortalan voltam ehhez az egészhez, pedig lassan ideje lenne elhinnem, hogy tényleg odaérhetek, ahová nagyon szeretnék."

Bernek Péter bejutott a döntőbe

A férfi 200 méter hát első elődöntőjében Bernek Péter és Telegdy Ádám is érdekelt volt: Bernek a harmadik lett holtversenyben a japán Rjoszuke Iriével 1:55.79-cel – országos csúcsot döntve –, míg Telegdy az ötödik lett 1:56.69-cel.

Bernek Péter végül hatodik idővel jutott a fináléba, míg Telegdy Ádám lecsúszott a döntőről, ő a 9. lett.

"Elégedett vagyok, egyéni csúcsot úsztam, amikor pedig beértem és láttam, hogy ötödik vagyok." Nem hittem volna, hogy a második futam után a 9. helyen végzek, a 11. körül vártam magam."

"A közönségre nincsenek szavak, hiába próbálok komoly maradni és az úszásra koncentrálni, gyakorlatilag leüvöltik a fejemet. Iszonyatosan jó érzés, legszívesebben minden nap átélném" - mondta Telegdy Ádám az Origónak.

Bernek Péter az Origónak nyilatkozva elmondta, szeretné a döntőben tovább javítani az idejét.

"Vicces, mert megvan az országos csúcs, ettől függetlenül kicsit elégedetlen vagyok."

"Reggel erősebben kezdtem, de igaz, ami igaz, bennem volt még egy kicsit az az úszás, éreztem, hogy fáradtabb vagyok. Szerencsére holnap csak délután ugorok vízbe, szeretném az időt tovább javítani. Az egy igazi "Have Fun" úszás lesz, ha sikerülne, akkor nem is igazán érdekel, hanyadik leszek."

Így néz ki a férfi 200 méter hát döntőjének a mezőnye, Bernek Péterrel:

Hatodik a magyar női 4x200-as gyorsváltó

A női 4x200-as gyorsváltó döntőjében is volt magyar érdekeltség: Késely Ajna, Verrasztó Evelyn, Jakabos Zsuzsanna és Hosszú Katinka ugrott a medencébe.

A magyar négyes az egyes pályán úszott, sokáig a hetedik helyen állt, az utolsó emberként Hosszú Katinka hatalmasat úszva végül a 6. helyre hozta be a váltót. Shane Tusup ugyanúgy végigugrálta Hosszú Katinkát úszását, mintha egyedül versenyzett volna a magyar olimpiai bajnok.

"Nehezen kászálódtam ki a váltó után. Itt nem csak magadért úszol, hanem a többiekért is. Úszás közben nem éreztem azt, hogy fáradt vagyok" - kezdte Hosszú Katinka az M4 Sportnak a gyorsváltó után.

"Ennek a váltónak a 2020-as toikói olimpiára reális cél a bronzérem. Ebben az olimpiai ciklusban jó a hatodik hely így elsőre." A 200 pillangón elért bronzéremnek jobban örülök, mint az aranynak." "2013 óta nem úsztam 2.06-os időt ezen a távon. Új technikát tanultunk, ez a bronzérem sokat jelent nekem. Fejlődök ebben a számban. 2019-ben a vb-n újra szeretnék a 200 pillangón úszni és erre a számra koncentrálni" - tette hozzá Hosszú Katinka.

Jakabos Zsuzsa: "Megint csak hatalmas élmény volt a szenzációs magyar közönség előtt úszni, szerintem mindannyian örülhetünk ennek a 6. helynek. Én pár tizeddel gyengébbet úsztam, mint délelőtt, de összességében így is elégedett vagyok."

Késely Ajna: "Az 1500 után kicsit lassúnak éreztem magam, ráadásul elsőnek még sohasem úsztam váltóban, az sem volt túl kellemes. Ettől függetlenül természetesen én is örülök a 6. helynek és hogy segíthettem a csapatnak. A közönség is nagy erőt adott, jó volt közel úszni a lelátóhoz."

Maradt az amerikai uralom

A férfiak kezdték a csütörtök délutáni programot, méghozzá a 200 méter vegyes döntőjével.Az amerikai Chase Kalisz 1:55:56-os idővel nyerte a nap első döntőjét, amely messze volt a honfitársa, Ryan Lochte 1:54:00 perces világcsúcsától. A második a japán Koszuke Hagino lett, aki 1:56:01-et ment, míg harmadikként a kínai Sun Vang ért be 1:56:28-cal.

Sarah Sjöström megállíthatatlan

A női 100 méter gyors elődöntőjében Sarah Sjöström volt a leggyorsabb 52.44-es idővel. Az olasz Federica Pellegrini nagy meglepetésre nem jutott be a gyorsúszás döntőjébe, olyannyira nem, hogy mindössze utolsó előtti lett a második középfutamban.

Így néz ki a női 100 méter gyors döntőjének a mezőnye:

A döntők döntője

A férfi 100 méteres gyorsúszás fináléjában meglepetés történt: nem az olimpiai bajnok Nathan Adrian győzött, hanem a honfitársa Caeleb Dressel lett a világbajnok 47:17-es idővel. A második helyen Nathan Adrian csapott be 47:87-el, harmadik pedig a francia Mehdy Metella lett 47:89-cel.

Közel volt a világcsúcs

A női 50 méteres hátúszás döntőjében a brazil Etiene Medeiro 27:14-et úszva lett világbajnok. A második kínai Juanhui Fu pedig csak egyetlen századdal maradt el tőle és nem voltak messze a 27:06-os világcsúcstól sem. A bronzérmet a fehérorosz Aljakszandra Herasimenia szerezte meg.

Már nem Gyurtáé a világbajnoki rekord

A férfi 200 méteres mellúszás két elődöntője sajnos Gyurta Dániel nélkül zajlott le. Az olimpiai bajnok magyar ugyanis délelőtt csak a 17. időt úszta. Az első középfutamban Ross Murdoch bírta a legjobban az utolsó ötvenet, és nyert 2:07:72-vel. Az orosz Anton Csupkov nyerte a második felvonást 2:07:14-es idővel, ráadásul ezzel elvette a világbajnoki rekordot is Gyurta Dánieltől.

Így néz ki a férfi 200 méteres mellúszás döntőjének a mezőnye:

Orosz jutott elsőként a döntőbe

A női 200 mell elődöntőjében az orosz Julija Jefimova volt a leggyorsabb 2:21.49-es idővel, mögötte az amerikai Bethany Galant és az ausztrál Taylor McKeown végzett.

Így néz ki a női 200 mell döntőjének a mezőnye: