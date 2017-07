Kemény-blog: Kivont karddal az utolsó csatába!

Dr. Kemény Dénes a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, aki 2000-2008 között szövetségi kapitányként három olimpiai bajnoki címet nyert a magyar férfi vízilabda-válogatottal, mostantól az Origo olvasóival osztja meg gondolatait a budapesti vizes világbajnokság magyar érdekeltségű vízilabdameccsei után. A női vízilabda-válogatott görögökkel szemben 10-9-re megnyert ötödik-nyolcadik helyért zajló, alsóházi rájátszás meccs után Kemény Dénes a következőket írta.

Nehéz szülés volt! A nők gondolkodását egy férfinak megérteni? Hát ebben az elmúlt néhány ezer évben közepes sikert értünk el. Mert mi csak csodáljuk őket, mert valójában ők a teremtés koronái, nem mi. Már azt sem értettem, hogy miért kellett a bizonytalanságot átmentenünk az előző meccsről. Így az alagút a megelőző négy negyedről sajnos hatra nyúlt. Aztán - mert ugye azért ők a magyar női válogatott - mintha semmi sem történt volna a megelőző negyvennyolc órában, elkezdtek úgy játszani ahogy tudnak. Egy régi fényében csillogó görög csapatot vertek 7-3-ra térfél csere után. Amit most kívánok: rossz másfél meccs után legyen most ugyanennyi jó!

Valamennyit az okokról is, hogy mi lehetett a feltámadás háttere. Kapott a csapat Attila kapitánytól egy komoly segítséget (végül is ez a dolga, ha már gólt nem lő), mert a játékmodor megváltoztatásával a csapat hirtelen duzzadni kezdett az önbizalomtól. Jöttek sorban a kivédekezett görög támadások, előnyök, ezekből fakadóan pedig a túloldalon a tiszta helyzetek és sorban a gólok. Újra egymásra talált a munkanap délutánján is megtelt lelátó a csapattal, nagy ünneplés lett a vége.

Pihenjétek ki magatokat lányok, asszonyok és bátran, kivont karddal az utolsó csatába!

Kemény Dénes