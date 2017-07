Milák Kristóf a délelőtt meglepetésembere

A délelőtt legnagyobb meglepetése egyértelműen Milák Kristóf volt, aki új junior világcsúccsal jutott be a száz méter pillangó középdöntőjébe úgy, hogy jobb időt úszott a szám riói ezüstérmesénél, Cseh Lászlónál. Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Késely Ajna is indult az előfutamokban.

Villámgyors számokkal indult a péntek a Duna Arénában: a férfi 50 gyors előfutamaiban Takács Krisztián és Lobanovszkij Maxim képviselte Magyarországot. Takács 22.18-cal tizenhatodikként még éppen továbbjutott a középdöntőbe, Lobanovszkij 22.23-as egyéni legjobbja azonban nem volt elég a folytatáshoz, tizennyolcadikként kiesett.

Takács Krisztián elégedetten kommentálta teljesítményét az Origónak: „Ezt nem hiszem el! Ez az év egy kicsit lassúcskára sikeredett, 22.39 volt az idei legjobbam. Bíztam benne, hogy tudok faragni belőle, de hogy két tizedet, azt álmaimban sem gondoltam. Azt meg aztán pláne nem, hogy ez középdöntőt ér majd, 140 indulóból benne vagyok a legjobb 16-ban, az elképesztő. Egyébként a közönség hajszolt bele, nélkülük valószínűleg a futottak még kategóriában lennék valahol. Délután öromúszás, semmi tartalékolás, ami a csövön kifér.”

50 pillangón Molnár Flóra nem jutott tovább

A nőknél is egy gyors és rövid szám következett a programban. Az 50 méter pillangó magyar indulója, Molnár Flóra összetettben a 19. lett a 26.51-es idővel, így az előfutamban búcsúzott is. Nem volt elégedett a teljesítményével. „Nem volt annyira jó az úszásom, sprinterként nekem még ez nagyon kora reggel volt. Sajnos nem éreztem a vizet, a közönség viszont fantasztikus volt. Csalódott vagyok, mert a legjobb időmmel továbbjutottam volna” - mondta Molnár Flóra az Origónak.

A nagy meglepetés: Milák Kristóf

A délelőtt bombameglepetése Milák Kristóf száma következett: férfi száz pillangón junior világcsúcsot úszva, 51.23-mal ötödikként jutott a középdöntőbe a fiatal magyar úszó. Úgy, hogy a szám riói olimpiai ezüstérmesénél, Cseh Lászlónál is jobbat ment: Cseh ideje 51.55 volt a péntek délelőtti előfutamban. Mindketten továbbmentek a középdöntőbe. Az Origónak Cseh László azt mondta, mindenképp jobbat akar úszni délután. Nem volt rossz, de a második 50 nem volt túlzottan izmos, talán meg éreztem a 200 pillangót. Délutánra mindenképpen több kell, azon leszek, hogy javítsak.” Milák Kristóf boldog elégedettséggel beszélt az érzéseiről. „Hihetetlen, hirtelen nem is tudom, mit mondjak. Jól ment, nem is adtam ki magamból a maximumot, ha délután oda tudok figyelni a technikai elemekre, akkor a középdöntőben ez még jobb lehet. Nagyon boldog vagyok, hogy immáron van még egy junior világcsúcsom, ez az ifi vb-re és azért mostanra is jó kis erődemonstráció volt a részemről” - mondta az Origónak a junior világcsúcsot úszó Milák Kristóf.

Katinka ismét a vízben

Csütörtökön délelőtt nem úszott, pénteken viszont újra láthatta a Duna Aréna közönsége és a tévénézők is Hosszú Katinkát. A női 200 hát előfutamában 2.07.30-cal ért célba, egyben a középdöntőbe, a második legjobb idővel. Ugyancsak továbbjutott Burián Kata, 2.09.86-tal, ami a tizenegyedik legjobb a mezőnyben. Hosszú Katinka szokás szerint csak a nap végén kommentálja teljesítményét, Burián Kata viszont elégedetten beszélt saját úszásáról.

Elégedett vagyok, figyeltem arra, hogy ne ússzam ki magam,

ezért később is indítottam el a hajrát. Sok van még ebben, szeretnék egyéni csúcsot úszni délután és azzal továbbjutni a döntőbe. Pár hete megsérült a hátam, emiatt folyamatos, tompa fájdalmat érzek a derekamban, de a közönség és a fantasztikus hangulat egyszerűen feledtette ezt, és ez volt az első olyan két perc, amikor semmit nem éreztem” - mondta Burián Kata.

Nincs úszás Kozma-aranyköpés nélkül

Férfi 4x200-as gyorsváltónk nem jutott tovább, a Németh Nándor, Kozma Dominik, Telegdy Ádám, Grátz Benjámin összetételű csapat 7.11.10-es időt úszott. Kozma Dominik ezúttal is aranyköpéssel örvendeztette meg az Origo munkatársát: „Legközelebb talán Ádinak is több ideje lesz készülni, tegnap vacsoránál tudta meg, hogy úsznia kell,

egy jó 200 hát után, ahol őt is daruval emelték ki a vízből. Ez egy hirtelen váltó lett, hiszen a mai döntője miatt Bernek Peti sem uszott, ehhez képest a 10. hely abszolút vállalható.”

Németh Nándorban felemás érzések kavarogtak a futam után:

Csalódottak is vagyunk, meg nem is. Nyilván jó lett volna ott lenni a döntőben, de reggeli úszáshoz képest nem volt ez rossz. A közönség ezúttal is óriási volt, jövőre meg jobbak leszünk.” Grátz Benjámin is bízott abban, hogy döntőt úszhatnak: "Nyilván jobban örülnénk és mosolyognánk, ha bejutottunk volna a döntőbe, de mindenki megtett mindent, kiúsztuk magunkat. Sajnos ez most csak a 10. helyre volt elég."

Telegdi Ádám is szeretett volna bizonyítani. „Nagyjából sikerült annyit úsznom, amennyi a tegnapi 200 hát után bennem volt. Sajnos nekem most ebbe nem volt több, de legközelebb jobban ráfekszünk a gyorsra.”

Kapás és Késely nyolcszázon

800 női gyors volt a délelőtt utolsó száma, Kapás Boglárka és Késely Ajna részvételével. Kapás 8.28.93-mal, a hatodik legjobb idővel jutott be a döntőbe. Késely 8.32.01-et úszott, ezzel kilencedik, vagyis első számú tartalék, ami azt jelenti, hogy egy döntős visszalépése esetén ő indulhat. Kapás Boglárka az előfutam után az Origónak azt mondta:„annyit úsztam, amennyit kellett, kemény lesz a holnap, de várom a finálét.”

Késely Ajna szavai: „Nem vagyok csalódott, köztudott, hogy nálam a délelőtt nem úgy megy, hogy rögtön csúcsot úszom.