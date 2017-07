Szavazza meg, hogy érdemes-e a Duna Arénába vinni a pólódöntőt!

A magyar férfi vízilabda-válogatott csütörtökön este 7-5-re legyőzte Görögországot, és ezzel újra világbajnoki döntőt játszhat. Szombaton este Horvátország lesz az ellenfél. Amit eddig leírtunk, az biztos. A fináléval kapcsolatos összes többi kérdés azonban bizonytalan. Ezek közül a legfontosabb: hol rendezik meg a mérkőzést? A Hajósban vagy a Duna Arénában? Pénteken délelőtt kiderül. Ön pedig szavazhat erről a kérdésről.

A legegyszerűbb dolog lenne rávágni, hogy nincs semmi kérdés, a meccset be kell vinni a 12 ezer nézőt befogadó Duna Arénába. Hiszen nem mindegy, hogy a világbajnoki döntőt ötezerrel több néző láthatja-e a helyszínen. Mi most önöket kérdezzük. Mielőtt megnyomná a szavazógombot, segítünk egy kis összefoglalóval.

Nézzük akkor ennek a történetnek a technikai lebonyolítását és a sarokpontokat.

1. A Duna Arénában szombaton délután - ahogy eddig mindig - 17.30-kor kezdődnek az úszódöntők és középfutamok, amelyek 19.50-ig tartanak.

2. A férfi vízilabda világbajnoki döntő hivatalos kezdési időpontja: 20.30. Nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy tudjuk: ez a kezdési időpont csak akkor tartható, ha a meccs a Hajós Alfréd uszodában marad.

3. A Duna Arénában a szombati versenynapra az úszásra jegyet váltó nézőket ki kell terelni az épületből, amely előtt ott lenne az a 12 ezer másik néző, akinek jegye van a pólódöntőre. Ez a „tömegcsere” sok kérdést vet fel, biztonsági szempontból is elég necces történet.

4. A Duna Aréna medenceterét teljesen át kellene alakítani. A hivatalos időmérőként szolgáló Omega Timing berendezéseket le kellene szerelni. (Mondjuk, ezzel van a legkevesebb gond.)

5. A meccset közvetítő tévétársaságokkal el kellene fogadtatni a későbbi kezdést. Az M4 Sportnak ez nem jelentene gondot, a sportcsatorna műsorideje ebből a szempontból rugalmas. Kérdés azonban, hogy a döntőt közvetítő külföldi tévék mit mondanak erre? A 20.30-as kezdés hónapok óta tudott.

6. Ki és hogyan dönti el, hogy a Szigetre „jó helyekre” megvett jegyek a Duna Arénában hova fognak szólni?

7. Végül: megkérdezte-e valaki erről a játékosokat? A magyar férfiválogatott a sportág szentélyének tartott Hajós Alfréd uszodában jutott be a vb-döntőbe. Annak a medencének minden egyes négyzetcentijét ismeri a csapat. A Duna Arénában nem edzett a társaság, ez is hátrány lehet. Nem is kicsi.

Mindezeket összegezve szavazza meg, mi lenne a jó döntés!