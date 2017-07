Autót adtak volna jegyekért a vizes vb-re, a miniszter segített

Ilyen csak a mesében létezik, ezt gondolta Rácz Péter, amikor ma letette a telefont, miután Kiss Anitával, Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter (aki egyben a vizes vb szervezőbizottságának elnöke) sajtósával beszélt. Teljesült az álma, és semmibe nem került neki - na jó, némi lelemény azért kellett hozzá.

De miről is van szó? Péter és az egyik barátja nagyon szerettek volna kimenni a vizes vb-re szurkolni a magyaroknak. Péter régebben focizott, a tavalyi foci-Eb éppen ezért például álomszerű volt számára. Nagy álma volt, hogy egyszer hazai közönség előtt válogatott focistaként szerepelhessen. Ez ugyan nem jött össze, de azt érezte, hogy a magyar sportolóknak drukkolni egy Magyarországon rendezett világeseményen kárpótolhatja, és olyan eufóriát élhet át, amire mindig is vágyott.

A jegyet viszont nem engedhették meg maguknak, ezért a Facebookon próbáltak megoldást találni. Annyira fontos volt nekik a részvétel, hogy

végül felajánlották Péter barátjának Opel Corsáját

az egyik csoportban, ahol jegyek adás-vétele ment. Sokan nevettek rajtuk, mások biztatták őket, rengeteg lájkot kapott a hirdetésük, persze igazi érdeklődő nem akadt, és a végén már ők is poénra vették a történetet, ahogy fogalmaz, amikor ma a következő üzenetet kapta Péter.

Kedves Péter! Kiss Anita vagyok, Seszták Miklós miniszter, szervezőbizottsági elnök sajtófőnöke. Kérem, hívjon fel.

Ott volt egy telefonszám is. Péter pedig telefonált, bár akkor még arra gyanakodtak, hogy valaki csak tréfál velük. A vonal végén valóban Kiss Anita sajtófőnök fogadta a hívást, aki elmondta neki, hogy Seszták Miklós minisztert annyira meghatotta az elszántságuk, hogy szeretne felajánlani nekik négy jegyet. Aztán a nemzeti fejlesztési miniszter is beszélt vele, és biztosította viccesen arról is, hogy

az autóra nem tartanak igényt a jegyekért cserébe.

Egyetlen feltétel volt: a miniszter azt kérte, hogy érezzék majd nagyon jól magukat. Péter az Origónak azt mondta, hogy egy szimpatikus embert ismert meg, és az egész telefonbeszélgetés szívmelengető volt a számára.

Így végül ma el tudtak menni drukkolni a cimborájával, akit legalább nem kell ezentúl neki fuvaroznia munkába, tette hozzá nevetve. Azt mondja, bár minden éremnek örül, de valójában a tisztes helytállás, és az egyéb szép helyezések is ugyanúgy boldoggá teszik. Fantasztikus élmény Budapesten drukkolni a magyar sportolóknak, ezt mondja, és szerinte ez érezhető, látható rajtuk is, boldogok, hogy saját közönség előtt mérettethetik meg magukat.