Edzőjét hibáztatja a csalódott magyar úszó

Hihetetlenül elkeseredett volt Balog Gábor szombaton délelőtt a férfi 50 méteres hátúszás előfutama után. A sportoló szokatlan hangvételű nyilatkozatát olvashatják.

"Az egész világbajnokság sajnos egy csalódás számomra,egy hónapja fél másodpercekkel úsztam jobbakat az itteni eredményeimnél, a 100 hát az, ami iszonyatos csalódás volt, ez az 50 hát már egy kirándulás volt számomra, de a négy tized az nagyon sok. Az a baj, hogy én viszem a bőrömet a vásárra, nekem van veszítenivalóm, és egy ilyen világbajnokság után akkor van szerencsém, ha a szüleim tudnak még támogatni. Az edzőknek semmi bajuk nem lesz, ugyanúgy megkapják a fizetésüket, de én úsztam itt, és én vagyok a hibás azért, hogy nem sikerült jobban, de nem én mondtam, hogy mit kell edzenem.

Többet úsztam, mindent megcsináltam becsületesen, még vasárnap is úsztam az edző kérésére, majd ezek az eredmények születnek. Totálisan csalódás ez a hazai világbajnokság számomra, nem is tudom, hogy van-e értelme a folytatásnak.