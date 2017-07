A 17 éves Milák Kristóf ezüstérme a vizes vb legnagyobb szenzációja

A 17 éves Milák Kristóf hihetetlen teljesítménnyel ezüstérmet nyert a férfi 100 méteres pillangóúszás döntőjében. Ugyancsak ezüstérmet nyert szombaton Hosszú Katinka is, a háromszoros olimpiai bajnok úszónő 200 méteres hátúszás döntőjében remekelt. Bár érmet nem nyertek, de Cseh Lászlónak és Kapás Boglárkának sincs oka a szomorkodására az ötödik hely után. Összefoglaló.

Milák Kristóf a vb legnagyobb szenzációját okozta

A férfi 100 méteres pillangóúszás döntőjében két magyar is érdekelt volt. A 3-as pályán Milák Kristóf, a 7-esen pedig Cseh László úszott.

50 méternél Milák Kristóf a 6. helyen állt, míg Cseh László a 8. volt. A táv második felében mindkét magyar irgalmatlanul nagyot úszott, főleg a 17 éves fiatalember, aki 50.62-es idővel ezüstérmet szerzett a világbajnokságon! Cseh László 50.92 mp-ces ideje az ötödik helyre volt elég.

Azt tudjuk, hogy Kenderesi Tomi sajtbureszt kíván a versenyei után, Milák Kristóffal mi a helyzet? - tette fel a kérdést Antalics Ádám, az Origo újságírója.

"Még nincs szlogenem, de úgy gondolom, nem is kell, én nem a szavak, hanem a tettek embere vagyok. Szerencsére most nem izgultam, valahogy megnyugtatott a közönség." Hogy mit éreztem, amikor célba értem és láttam a 2-est a nevem mellett? Aki visszanézi, leolvashatja a számról. Ez egyszerűen felfoghatatlan, még most sem tudom elhinni" - mondta Milák Kristóf az Origónak.

A világbajnok az amerikai Caeleb Dressel lett (49.86), a bronzérmen a szám olimpiai bajnoka, Joseph Schooling és a brit James Guy osztozott, ugyanis holtverseny alakult ki köztük.

A vasárnapi férfi vegyesváltóban a 100 pillangó friss ezüstérmese, Milák Kristóf úszik pillangón, nem pedig Cseh László.

"51 másodpercen belül úsztam, az azért nem egy rossz idő, sál hát összesűrűsödött a mezőny és sokkal többen úsznak kiválóan 100 pillangót, főleg egy magyar srác, aki nem én vagyok. Tegnap még egy picit furcsa volt ez a helyzet, mert korábban ilyesmi nem fordult elő, de ma már úgy jöttem ki a döntőre, hogy rajtam már nincs nyomás, nem én vagyok az országos csúcstartó." A holnapi vegyesváltó? Azt hiszem van nálam jobb pillangós, úgyhogy én oda nem kellek, teret adok inkább a fiataloknak, ezt már a szövetségi kapitánynak is jeleztem" - árulta el az Origónak Cseh László.

Teljes Hosszú Katinka éremgyűjteménye

A 200 méteres hátúszás döntőjében Hosszú Katinka 0:58 mp-cel rajtolt és 50 méternél a 3. helyen fordult. Féltávhoz már a második helyen fordult a világklasszis magyar úszó, aki 50 méterrel a vége előtt már vezetett.

Végül az ausztrál Emily Seebohm nagyon nagyot ment az utolsó 50 méteren, majd 2.05.68 perccel nyert, míg Hosszú Katinka 2.05.85 perces új országos csúcsot úszva a második helyen csapott be! Harmadik jócskán lemaradva az amerikai Kathleen Baker lett. 2.06.48-cal.

Így Hosszú Katinka a budapesti világbajnokságon arany, - ezüst, - és bronzérmet is nyert.

"A 200 pillangón szerzett bronz után azt mondtam, hogy az felér egy aranyéremmel, ez a mostani ezüstre is maximálisan igaz."

"Megjavítottam az egyéni rekordomat, ami ugye országos csúcsot is jelent, pedig megmondom őszintén, nem voltam most annyira biztos a jó úszásban, hiszen csak a hetedik helyen jutottam a fináléba."

"Kezdek lassan hozzászokni a hihetetlen hangulathoz, bár az a hangrobbanás, ami a 150-es fordulónál történt, az megint valami egészen elképesztő volt" - mondta az Origónak Hosszú Katinka.

Kapás Boglárka becsülettel harcolt

A női 800 gyors döntőjében 200 méter után Ledecky vezetett Smith és a kínai Li Bingjie előtt, a világcsúcs közelében úszva, míg Kapás Boglárka a mögöttük tempózó ötösben úszott, három-négy másodpercre az élboly hármasától.

Féltávnál már negyedikként fordult a magyar úszónő, végül becsülettel harcolva 8.24.41-et úszva ért be ötödikként Kapás Boglárka.

Katie Ledecky simán nyert a kínia Li Bingjie és az amerikai Leah Smith előtt.

"Sajnos ez sem volt olyan jó, de a 400 és az 1500 után már átértékeltem a célokat, tudtam, hogy messze leszek az egyéni csúcsomtól. Ki akartam úszni magamból a jelenlegi maximumot és úgy kijönni a medencéből, hogy minden erőmet a vízben hagytam. Ez sikerült, még ha az időm talán nem is azt bizonyítja. A taktikám egyébként az volt, hogy a mellettem lévő spanyol Belmontéval úszok addig, amíg tudok, biztos voltam benne, hogy ő a dobogón lesz, ám ő is lassabban ment. Van ilyen, tovább kell lépni, megpróbálom újra a legjobb formámat hozni a jövőben" - mondta Kapás Boglárka az Origónak.

Bohus Richárd lemaradt a döntőről

A férfi 50 méter hátúszás második elődöntőjében volt magyar úszó, Bohus Richárd személyében.

Az első futamot a francia Camille Lacourt nyerte Matt Grevers előtt.

Bohus Richárd 24.88-as idővel holtversenyben lett ötödik a futamban és négy századdal lemaradt a döntőről, összesítésben a tizedik lett. A délelőtt 24.82-es ideje pont elég lett volna a döntőhöz.

Így néz ki az 50 méteres férfi hátúszás döntőjének a mezőnye:

Sjöström a világcsúccsal harcolt

A Budapesten több rekordot is úszó svéd Sarah Sjöström a női 50 pillangón is legyőzhetetlen volt. A világklasszis sportoló 24.60 mp-ces idővel nyert, csak 17 századdal elmaradva a világcsúcstól.

Második a holland Ranomi Kromowidjojo 25.38-cal, harmadik az egyiptomi Farida Oszman lett 25.39-cel. Farida Oszman történelmi bronzérmet szerzett. Egyiptom első úszó-vb-s érmét húzta be.

A legrövidebb vb-döntő

A férfi 50 méteres gyorsúszás döntőjében amerikai győzelem született.

Caeleb Dressel 21.15-tel nyert, második a brazil Bruno Fratus (21.27), harmadik a brit Benjamin Proud (21.43).

Lilly King és Julia Jefimova csatája

A női 50 méter mellúszás első elődöntőjét 29:73-mal a 4-es pályán úszó Julia Jefimova nyerte, aki a 200 méter mellett már behúzta, 100-on pedig harmadik lett.

Az amerikai Lilly King 29:60-nal abszolválta az 50 méter mell második középdöntőjét, csupán 12 századra Ruta Meilutyte 29:48-as világcsúcsától és a legjobb idővel lesz ott a vasárnapi döntőben.

Így néz ki a női 50 mell döntőjének a mezőnye:

Svéd világcsúcs az elődöntőben

A női 50 méter gyorsúszás elődöntőjében is ott volt a svéd Sarah Sjöström, olyannyira, hogy világcsúcsot úszott.

Az első futamban Pernille Blume (24.05) legyőzte a 100 méter világbajnokát, az amerikai Simone Manuelt (24.12). A másodikban

Sarah Sjöström megdöntötte a német Britta Steffen világrekordját 50 méteres gyorsúszásban! A régi rekord 23.73, míg az új 23.67 mp.

Így néz ki a női 50 méteres gyorsúszás döntőjének a mezőnye:

Hatodik a magyar váltó, amerikai világcsúcs

A 4x100-as vegyes gyorsváltó döntőjében a Kozma Dominik, Bohus Richárd, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn összetételű magyar csapat a hatos pályán úszott és a hatodik helyen is végzett. 300 méterig a magyar csapat harcban volt az éremért. A győzelmet az amerikai váltó szerezte meg. Az amerikaiak 3.19.60-at úszva majdnem négy másodperccel javítják meg az aktuális világrekordot.