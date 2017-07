Kenderesi Tamás új kihívásokat keres

Kenderesi Tamás csalódott a 200 méteres pillangóúszás döntője után, hiszen világbajnok szeretett volna lenni. A 20 éves olimpiai bronzérmes úszók aludt egyet a történtekre, de még mindig elég rossz kedve van. De új célt talált: az év hátralevő részében új úszószámban szeretne fejlődni.

"Világbajnok akartam lenni, mindent ennek rendeltem alá a felkészülés kezdetétől. Figyeltem az étkezésre, az edzések intenzitására, és mindenre, hogy a lehető legjobb formában legyek a döntőre , és úgy gondolom, a megfelelő taktikát dolgoztuk ki" - mondta Kenderesi Tamás a MOL-csapatnak.

A bonyhádi születésű versenyző végül a negyedik helyen végzett, miután elmaradt a védjegyének számító gyilkos utolsó 50 méter. "Úgy kezdtem, ahogy elterveztük, és ahogy Rióban is úsztam az elején (54.1 ill. 54.3 volt a két részidő), így leszögezhető, hogy nem ezzel volt a gond. Ez egyszerűen egy ilyen nap volt. Végtelenül csalódott vagyok" - tette hozzá Kenderesi.

A szakértők közül többen azt pedzegették a szerdai döntő után, hogy Le Clos csalta csapdába a két magyart azzal, hogy borzasztó erősen kezdett, ám ezúttal hiába várták, hogy kidurran a végére, a dél-afrikai végig bírta az általa diktált tempót. Kenderesi elmondta, nem arról volt szó, hogy megijedt Le Clost tempójától, ezért a tervezettnél erősebben kellett mennie az első 150 méteren, így nem maradt ereje a megszokott hajrára.

"Ez nem így van, téved, aki ezt hiszi. Mindent úgy csináltam, ahogy elterveztük, csak nem jött ki belőlem az a hajrá, ami szokott. Az nem is kérdés, hogy bennem van az ennél sokkal jobb eredmény is, de ezúttal nem jött ki."

Kenderesi elmondta, nagy tervei vannak a jövőre nézve, rámozdul a 200 méteres gyorsúszószámra.



"Nem úszhatok életem végéig csak 200 pillén, így az év hátralevő részében a fókusz a 200 gyorsra fog terelődni. Természetesen megmarad fő számomnak a 200 pillangó, de úgy tervezem, sok munkát teszek a gyorsúszó számba is."

Az olimpiai bronzérmes elmondta, rengeteget kell tanulnia az új számról, mert egészen más taktikát és felkészülést igényel, de magabiztosan várja a felkészülést. "Gyilkos szám a 200 gyors, ahol nagyon kell figyelni a mezőny többi tagját, de szerintem menni fog a dolog."

Kenderesinek a világbajnokság után nem sok ideje lesz pihenésre. " Decemberben, Dániában rövidpályás Európa-bajnokságot rendeznek, ott is szeretnék jól szerepelni, és a magyar országos bajnokságon is fontos lenne jól úsznom. Jövőre jön a glasgow-i Eb, aztán már rá is fordulunk a következő világbajnokságra, ami Dél-Koreában lesz. Nem fogunk unatkozni, az biztos."

Kenderesi Tamás reméli, hogy Kvangdzsuban már talán nem csak 200 pillangón emlegetik az esélyesek között, hanem 200 gyorson is.