Öldöklő küzdelemben nyertek ezüstérmet a magyar férfi pólósok

Egynegyednyi előnyt adott a magyar férfi vízilabda-válogatott a horvátoknak a budapesti világbajnoki döntőben. 0-4 után 4-4-re még visszakapaszkodott a magyar csapat, de onnantól kezdve már újra a horvátok domináltak, így a magyar férfi vízilabda-válogatott ezüstérmet nyert a Margitszigeten. Horvátország-Magyarország 8-6. Összefoglaló.

Fantasztikus hangulat várta a két döntős csapatot a Hajós Alfréd uszodában, amely - ezt talán le sem kellene írnunk - teljesen megtelt a vb-döntőre. A magyar válogatott legutóbb négy évvel ezelőtt, 2013-ban, Barcelonában nyert világbajnokságot, akkor Benedek Tibor szövetségi kapitány vezetésével.

A fináléba a torna két veretlen csapata jutott be, így magas színvonalú összecsapásra volt kilátás. Idén februárban a Volvo Kupán találkozott egymással a magyar és a horvát együttes. Emlékezetes meccs volt, mert a horvátok 6-1-re is vezettek, de a magyar csapat hihetetlen fordítással 9-7-re nyert. A horvátok ezen a világbajnokságon az amerikaiak, az oroszok, a szerbek, az olaszok és a japánok ellen is győztek. A magyar játékosok Ausztrália és Franciaország ellen nyertek a csoportban, míg az olaszok ellen döntetlent játszottak. Az egyenes kieséses szakaszban megvertük az oroszokat és a görögöket is. Ezek voltak tehát az előzmények a döntő előtt.

Az első ráúszásnál a magyarok hozták el a labdát. Centerposzton Mezei kezdett a hazai együttesben, míg Hárai az elején a kispadon ült. Sukno pedig nagyon hamar lőtt egy gólt. Sukno Vámos Mártonról vált le az akciónál. (0-1) Kapkodva kezdett a magyar válogatott, mert az első két helyzet kimaradt. Az első pillanattól kezdve látszott, hogy őrületesen kemény meccset hoz a két gárda csatája. Az első emberelőnyünket kissé túljátszották Vámosék, nem mert senki lőni. Nem úgy a túloldalon, Loncar Nagy Viktor mellett lőtt gólt. (0-2) Három perc elteltével már Hárai érkezett centerbe, mi pedig egy dupla kapufával jeleztük, hogy ott vagyunk a medencében. Kétszer is sikerült a lécet eltalálni. Decker mellől Jokovic húzással már három gólra növelte Horvátország előnyét. Hat perc alatt nagyon nehéz helyzetbe került a magyar válogatott. Nem véletlen, hogy a magyar szövetségi kapitánynak, Märcz Tamásnak azonnal időt kellett kérni.

Felsejlett a 2004-es athéni olimpiai döntő, amelyet akkor ugyancsak úgy kezdett a magyar válogatott, mint most a hazai vb-finálét. Akkor a szerbek, most a horvátok vezettek 3-0-ra. Emberelőnybe kerültünk, de Zalánki éles szögből a horvát kapusba bombázott. 23 másodperccel az első negyed vége előtt Macan középről a kapura húzott, onnan a labda Nagy Viktor keze segítségével hullott a kapuba. 0-4, az első negyedben nem dobott gólt a magyar válogatott.

Ideges volt a magyar csapat, ez egyértelműen látszott. A második negyed elején Vámos Márton végre megvillant és elementáris erővel lőtt a kapuba. 1-4. Vámosnak ez volt a tizennegyedik gólja a világbajnokságon. Ha egy üzlet beindul! Török Béla megfogta a labdát és akkora gólt lőtt, hogy arra a horvátok kivételével mindenki csettintett. Az ellenfél is teljesen megzavarodott, a magyar csapat védekezése pedig óriásit javult. A horvátok lövése rendre megakadt a blokkban, Nagy Viktorig sokszor el sem jutott a labda.

Kapufát lőtt a horvát csapat, majd emberelőnybe került a magyar válogatott. Märcz Tamás azonnal időt kért, a támadásunkat pedig a horvát kapus, Bijac hatástalanította. Másfél perccel a második negyed vége előtt Nagy Viktor is üzemi hőmérsékleten védett, ezért nem tudta növelni előnyét a horvát válogatott. A magyar válogatott kapusa csodálatos mozdulatokkal hárította az ellenfél lövéseit. A második negyedben a horvát csapat egy gólt sem lőtt - a magyar kettőt, így a nagyszünet 4-2-es horvát vezetéssel kezdődött.

A harmadik negyed elején Erdélyi Balázs bátor lövésével már csak egy góllal vezettek a horvátok - hihetetlen, hogy honnan jött fel a magyar csapat. Az ellenfél ekkor már tíz perce nem dobott gólt, miközben a magyar csapat szinte folyamatosan emberhátrányban játszott. Két horvát fór, két kapufával kivédekezve - drámai pillanatok voltak ezek.

Török óriásit védekezett, a magyar csapat szinte önkívületben küzdött. Manhercz Krisztián, a csapat egyik legfiatalabb tagja a harmadik negyed utolsó harmadában egyenlített. 4-4, új meccs kezdődött

Honnan jöttünk fel - őrület. A közönség is érezte ezt, pokoli hangulatban ment a meccs. Javier Garcia úgy törte meg a horvátok majdnem két negyeden át tartó gólcsendjét, hogy a lövésébe Mezei beleblokkolt, de a labda így is a hálóba került.

Garcia lemásolta saját gólját. Lövése úgy jutott a kapuba, hogy egy magyar kéz beleért. Két szerencsés góllal húztak tehát el a horvátok. Mondanunk sem kell, hogy a 0-4-ről való felállás mennyi energiát vett ki a magyar csapatból, erre jött Garcia két blokkos gólja. Lélektanilag mindenképpen a horvátoknál volt az előny. Meg amúgy is, hiszen 6-4-re vezettek. Ezzel zárult a harmadik negyed, mert Varga Dénes lövését védte a horvát kapus.

A negyedik negyedben kockáztatnia kellett a magyar válogatottnak, hiszen 6-4-re a horvátok vezettek. A magyar csapat 16 lövésből érte el a 4 gólt, a másik oldalon 22/6 volt ez a mutató. A negyedik ráúszásnál mi hoztuk el a labdát - ez is nagyon fontos pillanat volt. A lövéskényszerben lévő magyar játékosok közül Manhercz messziről próbálkozott, Bijac könnyedén védett. Az idő a horvátoknak dolgozott, ezért ők nem siettek a támadással. Hat perccel a vége előtt Nagy Viktor védett, de a hátrányt nem tudtuk csökkenteni.

Zalánki messziről tüzelt, Bijac védett. Érezhető volt, hogy a magyar csapatnak valami újat kell húznia, mert ezeket a lövéseket olvasta a horvát kapus. A túloldalon Sukno nem kegyelmezett, öt perccel a vége előtt 7-4-re vezettek a horvátok.

Vámos gyorsan kihasznált egy emberelőnyt, két gólra csökkent a hátrányunk. Az idő azonban vészesen fogyott, három és fél perccel a vége előtt még mindig 5-7 volt az állás. Horvát kapufa után jöhettünk előre. Hárai egymás után két kiállítást harcolt ki - a magyar center emberfelettit küzdött támadásban és védekezésben is egyaránt.

Märcz Tamás időt kért, már csak három perc volt hátra a vb-döntőből. A vb All Star csapatába is beválasztott Vámos pedig egy akkorát durrantott, hogy szinte kiszakadt a háló Bijac mögött. (6-7) Ekkor 2 perc és 43 másodperc volt hátra a meccsből. Sandro Sukno azonban nem ijedt meg a hangulattól - újabb gólja után 8-6-ra vezettek. Kettő perc volt hátra. Vámos harmadszor is lőtt, de Bijac védett - kritikussá vált a magyar csapat helyzete.

Másfél perccel a vége előtt újabb magyar emberelőnyben Vámos fölé lőtt, ezzel pedig eldőlt az aranyérem sorsa. A rutinos horvát csapat innentől kezdve nem engedte ki a kezéből a győzelmet. 8-6-ra nyertek a horvátok, ezzel a magyar válogatott a második helyen végzett a világbajnokságon.

A horvát csapat négy nap alatt legyőzte az olaszokat, a szerbeket és a magyarokat is - megérdemelten lett világbajnok. Ugyanakkor a magyar csapat is minden elismerést megérdemel, mert hatalmasat küzdött, 0-4-ről 4-4-re felállt, egyenlített. Az utolsó másodpercekben is mentek előre a játékosok, pedig akkor már tudták, hogy nem lehet kiegyenlíteni.

Vízilabda, döntő, férfiak: Horvátország-Magyarország 8-6 (4-0, 0-2, 2-2, 2-2)

Góldobók: Sukno 3, Garcia 2, Loncar, Jokovic, Macan 1-1, illetve Vámos 3, Török, Erdélyi, Manhercz 1-1

Vb-döntőt nagyon nehéz visszahozni 0-4-ről, de szerencsénk sem volt. Nagyon jó csapattól kaptunk ki, megérdemelten győztek a horvátok. Köszönöm a játékosoknak, mert nagyon jól játszottak és a közönségnek is. Nagyon úgy készültünk, hogy mi nyerünk, sajnálom, hogy nem sikerült" - nyilatkota az M4 Sporton a magyar szövetségi kapitány, Märcz Tamás.

Vámos Márton nyilatkozata: Nagyon rosszul kezdtünk, 4-0-ra elmentek. Annyi energiát vett el az egyenlítés, hogy a továbbiakban már nem tudtunk dominálni. 4-4 után reménykedtünk abban, hogy fordíthatunk. Nem adtuk fel egyetlen pillanatig sem. Sajnos, az elején ment el minden."

A világbajnokság All Star csapatába Nagy Viktort és Vámos Márton került be. Az egész torna legértékesebb játékosa Vámos Márton lett.