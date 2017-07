Maglione: A magyarok rendezték minden idők legjobb világbajnokságát

Minden idők legjobb világbajnokságának nevezte záróbeszédében a Budapesten és Balatonfüreden rendezett 17. FINA Világbajnokságot dr. Julio C. Maglione, a FINA elnöke a Papp László Budapest Sportarénában rendezett záróünnepségen. Seszták Miklós, a szervezőbizottság elnöke kiemelte, Magyarország két év alatt megcsinálta azt, amit a vb átvállalásakor sokan lehetetlennek gondoltak.

A magyar nemzeti Himnusz nyitotta meg a műsort, majd az óriáskivetítőn felelevenedtek a vizes világbajnokság legemlékezetesebb pillanatai. Ezután következett a Recirquel Társulat több mint kétszáz artistát és táncművészt megmozgató produkciója Vági Bence rendezésben. A mintegy negyvenperces előadásban a csodaszarvas legendája éledt újra.

A nagyszabású show-műsor után ünnepélyesen köszöntötték a 17. FINA világbajnokságon részt vevő 182 nemzetet, és önkéntesek segítségével bemutatták azok lobogóit.

Ez után érkezett Seszták Miklós, a szervezőbizottság elnöke. Kiemelte, hogy 2015 óta – amikor az eredetileg elnyert 2021-es vb helyett Budapest átvállalta a 2017. évi esemény rendezését a mexikói Guadalajara visszalépése után – a szervezőknek házon belül nem volt szabad arról beszélniük, hogy negyedére csökkent az előkészületi idő, egyszerűen meg kellett oldaniuk ezt a feladatot.

Ha a világbajnokság alatt nem lehetett észrevenni, hogy csupán két esztendőnk volt a felkészülésre, akkor valóban elmondhatjuk, hogy megcsináltuk a lehetetlent. Tarthatnék hosszas névsorolvasást, de ha megbocsátanak, csupán egyetlenegy kiemelést tennék. Köszönöm az önkénteseknek! És akkor joggal mondhatom munkatársaimnak a külföldön tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök úr nevében is, hogy köszönöm!"

Seszták Miklós jelezte, hogy Magyarország kész újabb FINA-események rendezésére.

„Nem tagadom, nehéz volt ennek a kihívásnak megfelelni, ugyanakkor bizonyos értelemben vérzik a szívem, hogy vége a világbajnokságnak. Nehéz volt, de gyönyörű. Kedvet kaptunk hozzá. A magyar kormány nevében is kijelenthetem, önöket bármikor, bármely új kihívás esetén tárt karokkal visszavárjuk."

A szervezőbizottság vezetője egy, az irodája falára függesztett Muhammad Ali-idézettel zárta a beszédét.

„A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. Mi megcsináltuk, amit mindenki lehetetlennek gondolt."

Ez után a FINA elnöke, dr. Julio C. Maglione tartott beszédet, aki minden idők legjobb világbajnokságának nevezte a Budapesten és Balatonfüreden rendezett 17. FINA Világbajnokságot.

A délutáni záró-sajtótájékoztatón még sejtelmesen fogalmazott a FINA elnöke, aki a vonatkozó kérdést azzal hárította el, hogy majd a záróünnepségen megfogalmazza a nemzetközi szövetség véleményét a világbajnokság minősítésével kapcsolatban.

A Papp László Budapest Sportarénában elmondott beszédében hivatalosan is elhangzott a várva várt mondat: minden idők legjobb világbajnokságának nevezte a budapesti és balatonfüredi 17. FINA Világbajnokságot dr. Julio C. Maglione. Az elnök köszönetet mondott a magyar kormánynak, Budapest és Balatonfüred önkormányzatának, a szervezőknek és a több ezernyi önkéntesnek.

„Mindannyiuk támogatása, lelkesedése és profizmusa tette lehetővé, hogy ez legyen a FINA történetének legjobb világbajnoksága. Gratulálok!" – mondta az uruguayi sportvezető.

Sportolóink, edzőink, tisztviselőink két héten át felejthetetlen élmények sorát élték meg – folytatta a FINA vezetője. – Mindannyian itthon éreztük magunkat, fantasztikus helyszíneken, zsúfolt lelátók előtt, csodálatos hangulatban, a magyar emberek szeretetétől övezve. Ennek köszönhetően mind a hat sportágban kivételes teljesítményeket láthattunk."

Ez után dr. Julio C. Maglione hivatalosan is lezárta a vizes világbajnokságot, és szimbolikusan elapadt a Duna Aréna mellett álló, jelképnek számító FINA-szökőkút.

A záróceremónia hagyományos részeként Seszták Miklós a hazai szervezők nevében visszaadta a FINA-zászlót dr. Julio C. Maglione elnöknek, aki azt továbbadta a következő házigazdának, a 18. FINA Világbajnokságot rendező koreai Kvangdzsu polgármesterének.

„Csodálatos esténk van Budapest csillagos égboltja alatt. Első kézből érzem a szervezés súlyos felelősségét. Szeretném megköszönni a szervezőknek és az önkénteseknek! Őket illeti a világbajnokság sikere. Ma este átvettük Budapesttől a stafétabotot, ezennel megkezdődik a 2019-es évi FINA Világbajnokság előkészülete Kvangdzsuban."

Végezetül Veréb Tamás előadásában felcsendült a 17. FINA Világbajnokság dala, a We Are the Water. Ezzel egy időre hivatalosan is véget ért a vízisportok ünnepe Magyarországon.