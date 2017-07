Hosszú aranya és Verrasztó ezüstje zárta a világbajnokságot

Hosszú Katinka fantasztikus, világbajnoki csúcsot jelentő idővel nyerte meg a 400 méteres vegyesúszás döntőjét, Verrasztó Dávid ugyanezen a távon a riói kudarcot feledtetve nyert ezüstérmet a budapesti vizes világbajnokság zárónapjának utolsó döntőiben. A 4x100 méteres férfi vegyes váltó országos csúcsot úszott, ami a hetedik helyre volt elég.

Verrasztó és a 400 vegyes

Időrendben a második vasárnapi döntőben érkezett Verrasztó Dávid a 400 méteres vegyesúszás döntőjére. Verrasztó a harmadik helyen jutott a fináléba Chase Kalisz és Max Litchfield mögött. Az első száz után Kalisz rögtön az élre állt és a célig meg sem tudta közelíteni senki. Verrasztó a pillangó után ötödik, a hátat követően pedig már harmadik volt. A mellúszásban Kalisz és Verrasztó is ellépett a mezőnytől és a gyorson megtartotta előnyét a mezőnnyel szemben a két versenyző.

Kalisz 4:05.90-es világbajnoki csúccsal nyert, Verrasztó mögött a japán Szeto Daija lett a bronzérmes. Verrasztó két évvel ezelőtt Kazanyban szintén ezüstérmes volt ebben a számban.

„300-nál már tudtam, hogy támadni nem fogok tudni, úgyhogy onnantól inkább visszafelé nézelődtem, hogy az ezüst meglegyen. Nem volt esélyem az aranyra, de nagyon boldog vagyok és elégedett ezzel az ezüsttel, pláne azok után, amiken az utóbbi évben keresztülmentem. Rió után, amikor újra "hazaáruló" lettem, nem is nagyon néztem az internetet, mert iszonyatosan nagy támadások értek, a visszavonuláson is gondolkoztam. Pedig higgye el mindenki, ha ott leúszom a 200-at, az egészen biztos, hogy a karrierem végét jelentette volna, így utólag az egy jó döntésnek bizonyult. Iszonyatosan izgultam, nagyon féltem attól, hogy csak ötödik, vagy hatodik leszek, akkor nagyon csalódott lettem volna. Köszönöm a fantasztikus közönségnek a szurkolást és hogy a történtek után is ennyien drukkoltak nekem, nélkülük biztosan nem sikerült volna" – mondta Verrasztó Dávid az Origónak.

Verrasztónak az eredményhirdetéskor a szám egykori magyar egyeduralkodója, a négyszeres olimpiai bajnok Darnyi Tamás adta át az érmet, valamint Gyárfás Tamás, a FINA alelnöke gratulált neki.

Katinka a világ előtt

Hosszú Katinka kérdést sem hagyott arról, ki a 400 méteres női vegyesúszás királynője. 2009, 2013 és 2015 után negyedszer nyert világbajnoki címet 400 vegyesen. A szám olimpiai bajnoka gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott.

Hosszú Katinka a pillangó után már egy testhosszal vezetett a mezőny előtt, a célig pedig folyamatosan növelte az előnyét. A gyorsra már több mint három másodperces előnnyel fordult, végül 4:29.33-as, új világbajnoki csúccsal nyert a spanyol Mireia Belmonte és a kanadai Sydney Pickrem előtt.

Látszólag lehet, hogy könnyűnek tűnt, de egyáltalán nem volt az. Nagy küzdelem volt, de erre is számítottam. Szerettem volna még jobban ünnepelni a végén, de nem igazán maradt már energiám. Felejthetetlen élmény volt ez az elmúlt egy hét, jobban sikerült, mint amire számítottam, soha nem nyertem még négy érmet világbajnokságon. Holnap már utazunk Moszkvába, kezdődik a világkupa, de az vakáció lesz, mert csak négy számban indulok" – mondta Hosszú Katinka az Origónak.

Hosszú Katinka a 28. magyar aranyérmet szerezte meg az úszó-világbajnokságok történetében. A 28 éves Hosszú így két arany- (200 és 400 m vegyes), valamint egy ezüst- (200 m hát) és egy bronzéremmel (200 pillangó) zárta a világbajnokságot.

Hosszú 13. világbajnoki érmét szerezte, ezzel a magyar ranglistán behozta Cseh Lászlót.

4x100 m férfi vegyes váltó

Bohus Richárd indította háton a magyar váltót és a hatodik helyen adta át a stafétát Gyurta Dánielnek, aki a nyolcadik helyen váltott. Milák Kristóf következett, aki szintén a nyolcadiknak váltott, Kozma Dominik a hetedik helyre hozta be a magyar csapatot, új országos csúccsal. A világbajnoki címet az Egyesült Államok szerezte meg, Nagy-Britannia és Oroszország előtt.

„Csodálatos volt ilyen közönség előtt versenyezni. Örök emlék marad, de csalódás a vb, ha az egyéni számokat figyelem. Fájt a hátam, sok minden hátráltatott, de folytatjuk Nagy Józseffel a megkezdett munkát" – mondta Gyurta Dániel.

„Jöttek a hullámok, nem volt könnyű levegőt venni. Szeretném megköszönni a közönségnek ezt a hetet. Életem legszebb hete volt, kár, hogy vége. Mindent kiadtunk magunkból, hajrá továbbra is" – mondta Kozma Dominik.

„Fantasztikus volt váltóban is szerepelni. Rengeteg dolog történt, nagyon boldogan gondolok majd vissza ezekre a napokra" – mondta Milák Kristóf.

„Szenzációs a közönség, a váltó országos csúcsot úszott, ez most erre volt elég, lehet javítani tovább" – mondta Bohus Richárd.

Női 50 m mell

Az utolsó nap első döntője a női 50 méteres mellúszás volt. Az orosz Julija Jefimova kicsit beragadt a rajtnál és nem tudta ledolgozni hátrányát az amerikai Lilly Kinggel szemben, aki 29.40-es világcsúccsal nyerte meg a számot Jefimova és a szintén amerikai Katie Meili előtt.

Kingnek ez a második világcsúcsa a Duna Arénában, korábban 100 méteres mellúszásban is minden idők legjobbjával nyert. Sztankovics Anna a 27. helyen végzett a számban.

Női 50 m gyors

Női 50 gyorson a svéd Sarah Sjöström az esélyeknek megfelelően megnyerte a döntőt, 23.69-es időt úszott. Mögötte a holland Ranomi Kromowidjojo és az amerikai Simone Manuel csapott a célbe.





Férfi 50 m hát

A francia Camille Lacourt zsinórban harmadszor nyerte meg ezen a távon a világbajnoki címet, mögötte a japán Koga Dzsunja és az amerikai Matt Grevers végzett. Bohus Richárd a középfutamokban a tízedik helyet szerezte meg.

A leghosszabb távon

A férfi 1500 méteres gyorsúszás döntőjében olasz siker született. Gregorio Paltrinieri az ukrán Mihajlo Romancsukot és az ausztrál Mack Hortont verte. Rasovszky Kristóf a 24., Kalmár Ákos a 26. időt úszta az előfutamokban.

Női 4x100 m vegyes váltó

A döntőbe nem jutott be a magyar egység, a Burián Katalin, Sztankovics Anna, Szilágyi Liliána, Molnár Flóra négyes a 10. időt úszta délelőtt. A döntőben az Egyesült Államok 3:51.55-ös világcsúccsal nyert, Kína és Kanada előtt.