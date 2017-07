Vizes vb: Magyarország győzött

Vasárnap este hivatalosan is véget ért a 17. vizes világbajnokság, amelyről a FINA elnök is úgy nyilatkozott, hogy minden idők legjobbja volt. Hétfőn délelőtt a magyar szervezők értékelték a mögöttünk hagyott tizenhét napot, az impozáns Duna Arénában.

Szokatlan volt látni a kihalt Duna Arénát, mert az utóbbi két hétben megszokhattuk a parádés hangulatot, amit a magyar szurkolók teremtettek. Az érzés azonban gyorsan visszatért, ugyanis levetítettek egy kisfilmet, amelyben a magyar csapat sportolói értékeltek az utóbbi bő két hetet.

Ezt követően Seszták Miklós, a szervezőbizottság elnöke, nemzeti fejlesztési miniszter köszönte meg mindenkinek a munkáját, aki vizes világbajnokságon dolgozott.

„A magyar sportolók véleménye lehet, hogy elfogult, így külföldi szakembereket idéznék. A brit Adam Peaty azt mondta: keresve sem tudna jobb helyet a vizes világbajnokságnak a Duna Arénánál. Jackie Smith az NBC sportcsapatának vezetője csak annyit mondott: minden kiváló" – kezdte Seszták Miklós, majd megosztott néhány statisztikát is a média képviselőivel. „A kéthetes eseményen 697 újságíró akkreditált plusz napi 10-10 új engedélyt állítottunk is. A helyszíneken 871 televíziós szakember munkálkodott. A vizes világbajnokság sportrendezvényeire 485 ezer szurkoló volt kíváncsi, ebből körülbelül 100 ezer volt a külföldi vendég. A legtöbben Nagy-Britanniából, Németországból, Franciaországból és az Egyesült Államokból érkeztek. Az átlagos jegyár 3109 forint volt. Minden délutáni úszóprogramon teltház volt, akárcsak a vízilabda mérkőzéseken. A 10 méteres toronyugrás döntője abszolút rekord volt, csaknem 7 ezer ember látogatott ki rá" – folytatta Seszták Miklós, aki az is elmondta, hogy csak azért voltak üres helyek, mert azokat a sportolóknak és a FINA embereinek kellett fenntartani, de minden értékesíthető jegy elkelt.

„A szurkolói zónákban ötször is teltház volt, ezért le kellett zárni a Margitszigetet. A FINA szeptemberre ígéri a pontos nézettségi adatokat, de azt már tudjuk, hogy a vizes világbajnokság több mint 130 millió elérést generált a social médiában" – tette hozzá Seszták Mikós, aki végezetül elmondta, hogy turisztikai szempontból is sikeres volt a világbajnokság. A szállodáink megteltek, az átlagos töltöttségük meghaladta a 90 százalékot is.

Tarlós István, Budapest főpolgármestere boldog, hogy vizes világbajnokság elvitte Magyarország jó hírét szerte a világba.

Fürjes Balázzsal bennszülött budapestiek vagyunk, mi ide születtünk, ezért nekünk külön öröm ez a siker. Remélhetőleg ez elviszi az ország jó hírét és még többen jönnek majd ide. Remélhetőleg a vendégeink soha nem felejtik el a gyönyörű helyszíneket" – kezdte Tarlós István, akinek külön öröm, hogy senki nem tudott keresztbe tenni a világbajnokságnak.

„Sajnálom, hogy aktuálpolitikai csínytevésekkel megpróbálták rontani a városról kialakult képet. De különösen nem ártott a rendezvénynek. Óriási a sportértéke a vizes világbajnokságnak. Korábban is voltak neves úszóink, de álmunkban sem gondoltuk volna, hogy egyszer megrendezhetünk egy vizes vb-t. Óriási élmény volt átadni az aranyérmet Hosszú Katinkának. Köszönet a médiának, akik remekül dolgoztak, és a segítségükkel sikerült bemutatni ezt a gyönyörű várost" – zárta szavait Budapest főpolgármestere.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere elmondta, a magyarok igazi világcsúcsát az jelenti, hogy az utóbbi években ugrásszerűen nőtt az igazolt vízi sportolók száma.

„Az eredményt le tudjuk mérni világcsúcsokkal, de fontos, hogy minél többen elkezdjenek sportolni. A mi világcsúcsunk, hogy az úszok száma megduplázódott, míg a vízilabdázók száma megtriplázódott. Szeretnénk, hogy a gyerekek már általános iskolás korban megtanuljanak úszni. A kormányunk eddig 300 létesítményt hozott létre, vagy újított fel, és további 300 a célunk a közeljövőben.

Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos a kritikusoknak és az ellendrukkereknek is külön megköszönte a közreműködést.