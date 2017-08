Egy fürdőgatya körül zajlott a vizes vb legviccesebb sztorija

Szántó Dávid, a vizes vb versenyigazgatója még a 27 méteres óriástoronyra is felmerészkedett a DIGI Sportnak készített videoblogjai során, az esemény végeztével pedig két érdekes történetet is elmesélt.

"Az egyik versenynapon azért kezdődött később a reggeli program, mert az egyik első futamban, ahogyan kísértük át a versenyzőket a last call roomba - ahonnan belépnek a medencetérbe -, az egyik indulónak eszébe jutott, hogy a tréning alatt nincsen úszónadrágja. Vissza kellett rohannia a csapatához a nadrágjáért, felvette, és emiatt egy ötperces csúszás volt a programban" - emlékezett vissza a DIGI Sport munkatársa.

Szántó Dávid nevéhez fűződik a FINA Fountain, a Duna Aréna melletti szökőkút ötlete, amely az egész vb egyik legnépszerűbb látványossága volt. Végig működött, kivéve akkor, amikor talán a legfontosabb lett volna.

"Egy kínai delegációt kellett körbevezetnem az épületen - akik majd egy későbbi világbajnokságot fognak rendezni -, pont itt voltam kinn velük a teraszon, és megmutattam a FINA Fountaint, amely mostantól kezdve minden vizes világbajnokságnak a jelképe lesz. Bevallom, a fontana koncepció - amelyet Egerszegi Krisztina indított el a megnyitón - az én ötletem volt, és nagyon megtetszett a FINA-nak, ezért büszkén mutattam a kínaiaknak, hogy íme, itt van a szökőkút, amely végig csobog a világbajnokság alatt."

Ekkor azonban... "Szegény kínai összetette az összes angoltudását, rám nézett, és megkérdezte: 'Excuse me, where is water?' [Elnézést, hol a víz?], merthogy a víz éppen akkor nem csobogott. Mint kiderült, a VIP-esek kérése volt, hogy amikor mennek ki az épületből, legalább délelőtt zárjuk el a vizet, mert a szél odafújja az ő parkolójukhoz, és nem akartak vizesek lenni. Úgyhogy pont, amikor be akartam mutatni a kínaiaknak, akkor nem működött a vízesés."