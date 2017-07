Märcz Tamás hétfői születésnapja után ma is van egy ünnepeltünk: 109. születésnapját ünnepli a FINA, a vizes sportok nemzetközi szövetségeit tömörítő szervezet tiszteletére most el is játsszák a FINA himnuszát, amit szórványos - egy helyről felhangzó - taps fogad.