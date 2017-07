A mieinknél mindenki hadra fogható és harcra kész, a harci szellemre pedig szükség is lesz. "Csak vízilabdával nem tudják megverni Hollandiát, s abban hiába jobb a magyar csapat, a fizikai küzdelemre is fel kell készülni – mondta Bíró Attila a Waterpolo.hu oldalnak. – Persze a lányok már a tavalyi Eb-n és az idei Világligadöntőn is bizonyították, felveszik a kesztyűt, ha kell. Nem is tetszett idén nyáron Sanghajban, amikor keményen odaállt a meccshez a magyar csapat."