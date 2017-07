Az első magyar érem reményében - úszódöntők a Duna Arénában

Szilágyi Liliána az Origónak

"Nem mondom, hogy nem vagyok bosszús, hiszen 11 századon múlt, hogy nem jutottam be a döntőbe, de a közönség valami fantasztikus, most is kiráz a hideg, ha a hangulatra gondolok. Leírhatatlan érzés ebben a közegben úszni, csak így tovább közönség, a folytatásban is kérjük a biztatást."