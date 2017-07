Magyar bravúréremben bízva - harmadik nap az úszó vb-n

Kozma Dominik az Origónak

"Már nagyon régóta kinéztem magamnak ezt az országos csúcsot, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megdönteni. Nem vagyok csalódott a hatodik hely miatt, persze lefujhatták volna 50, 100, vagy 150 méternél, de elvitt a szívem, mert meg akartam csinálni ezt az ajándékot, már csak a közönség miatt is. A többiek rutinosabbak voltak nálam, jobban bírták a végét, de ígérem, legközelebb be is fejezem, azt amit elkezdek. Mondjuk azért az se semmi, hogy itt olyan időkkel lehetett fináléba kerülni, hogy a riói olimpia negyediktől már nem jutottak volna be a döntőbe. Mindegy, legközelebb rafináltabbak leszünk."