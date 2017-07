Gyurta Dániel újra a Duna Aréna medencéjében

Bernek Péter az Origónak

"Három nappal ezelőtt úsztam utoljára, úgyhogy muszáj voltam erősen kezdeni, bár talán ez túlságosan is erősre sikerült. Vissza is vettem a végére, mert muszáj délutánra regeneralódnom egy kicsit, ott ugyanis az országos csúcs a cél. Már öt éve üldözöm, azt hiszem ennél alkalmasabb helyet és időt nem is találhatnék a megdöntésére."