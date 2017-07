Hosszú Katinktól Milák Kristófig - újabb magyar érmekre várva

Sikeres rendezés

A vasárnap záruló vb vége előtt kijelenthető, hogy Magyarország sikeresen rendezte meg a 17. vizes világbajnokságot, ehhez a vizes sportágak nemzetközi szövetségének (FINA) a támogatása és a magyar emberek összefogása is kellett - mondta Kövér László házelnök szombaton.

A FINA elnökségének fogadásán az Országgyűlésben Kövér László elmondta, kívülállók számára akkora őrültségnek tűnhetett, hogy Magyarország beugróként megrendezi a 2017-es világbajnokságot, mint 27 méter magasból leugrani - utalva ezzel a Batthyány téren felállított toronyra, amelyről a versenyzők ugranak.

"Többen gondolták, hogy nem fogjuk túlélni" - tette hozzá a házelnök.

Szerinte most már "megkockáztatható", hogy Magyarország sikeres volt, amihez a magyar emberek összefogása, valamint a FINA bizalma és támogatása is kellett. Úgy vélte, összefogott a politika, a kormány, amely stratégiai ágazatnak tekinti a sportot, az Országgyűlés, az önkormányzatok, a gazdasági ágazat szereplői, a beruházások kivitelezői is. Kövér László reményét fejezte ki, hogy ez az összefogás beépül a közgondolkodásba és az örökségünk részévé válik.

Hozzátette: a magyar versenyzők által megszerzett érmekkel példaképet állítottak a fiatalok elé, a létesítmények pedig nem csak Magyarország, hanem a világ vizes közösségének a kincsét is gazdagítják.