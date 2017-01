A jó hangulat volt az úr a Märcz-csapat első edzésén

Bizonyítási vágy és jó hangulat jellemezte az új szövetségi kapitány, Märcz Tamás első edzését a férfi vízilabda-válogatott élén.

A magyar szövetség pénteki beszámolója szerint a keret csütörtökön este Szolnokon találkozott, a közös vacsora, majd a péntek délelőtti edzés után délután már a játékon volt a hangsúly. Az új időszak első kétkapus mérkőzésének első gólját Manhercz Krisztián, a szegediek olimpiát is megjárt játékosa szerezte, az első nagy védését pedig a túloldalon Decker Attila mutatta be.

Märcz Tamás megkezdte a munkát Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

"Nagy intenzitással vetették bele magukat a játékosok a munkába. Délelőtt kicsit belekezdtünk a technikai, taktikai dolgokba, ismerkedtünk egymással. A kétkapus meccsen látottakkal összességében elégedett vagyok, jó volt látni, hogy mindenki mennyire komolyan vette. Bízom abban, hogy ezekkel a játékosokkal akár rövid-, akár hosszútávon sikeresek leszünk" - mondta a szakvezető.

Délelőtt meglátogatta a csapatot Kemény Dénes elnök is.

Märcz Tamás arról is beszélt, hogy a felkészülés szombaton folytatódik és még vasárnap délelőtt is lesz edzés. Hangsúlyozta, a keret mindenkinek nyitott, azaz jó teljesítménnyel be lehet kerülni. Az idei legfontosabb eseményként továbbra is a nyári, budapesti vizes világbajnokságot említette.

A szakember a február 10. és 12. között sorra kerülő 11. Volvo Kupán a szlovákok ellen ül először a válogatott kispadján.