89 éves korában meghalt Kiss Ottó, aki 45 éven keresztül szolgálta a szentesi vízilabdát.

Kiss Ottó 1928. december 8-án született, és 1957 őszétől fogva 45 éven keresztül dolgozott a szentesi vízilabdáért. Két gyermeke is ezt a sportágat űzte, majd Ottó fia a Magyar Vízilabda Szövetség főtitkára is volt négy éven keresztül.

Kiss Ottó a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett, és az Állami Kereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. Ezt követően több állomáshelyen is, állatforgalmi vállalatoknál töltött be vezető pozíciót, majd dolgozott a Szentes Járási Tanácsnál és a Tsz-ek Értékesítő és Szolgáltató Közös Vállalkozásánál is. 1989-ben vonult nyugdíjba.

Technikai vezetőként nagyon sok edzővel, még több játékossal dolgozott együtt, ahogy ő fogalmazott: „számos szép sikereket értünk el, de voltak kudarcok is". Igazi "sportdiplomata" révén nagyon nehezen lehetett tőle egy eseményre, vagy személyek kiemelésére rákérdezni.

A sportban eltöltött közel fél évszázada alatt mindenkivel jó kapcsolatot tudott kialakítani, tevékenységét röviden így lehet a legjobban jellemezni: a szentesi vízilabda élet motorja volt. 1971-ben megkapta a Testnevelés és a Sport Érdemes Dolgozója kitüntetést.

Az utóbbi években fiánál, a fővárosban élt, Szentesre csak ritkán látogatott el. Legutóbb az uszoda névadó ünnepségére jött el december 11-én, ahol mindenkihez volt egy kedves szava.

Kiss Ottó temetése február 18-án, 11 órakor Szentesen, a Kálvária temetőben lesz.

Forrás: Waterpolo.hu