A budapesti vízilabda-vb sorsolásán az egyik főszereplő Madaras Norbert volt, nyolcadmagával a 37 éves pólós segítette elkészíteni a csoportbeosztásokat. A kétszeres olimpiai bajnok pólóst arról is kérdeztük, hogy jó formája ellenére miért nem tagja a válogatottnak.

"Volt és van róla szó, hogy visszatérjek, de már lezártam magamban a válogatottságot. Bár nyilván elgondolkodik rajta az ember. Jól érzem magam a Ferencvárosban, de jól érzem magam a vízilabdán kívül is" - mondta az Origónak a 300-szoros válogatott pólós, aki 2012-ben, Londonban még csapattag volt, négy évvel később, Rióban viszont már nem.

Madaras szerint sok tényezőtől függ, hogy mire viszik a férfi pólósok a júliusi, budapesti világbajnokságon. "Nem könnyű a csoportunk, az olasz és az ausztrál is minimum kellemetlen ellenfél, mindkettő jó csapattal rendelkezik. A negyeddöntő ezúttal is egy nagyon nehéz, ki-ki meccs lesz, nem mindegy, hogy ezt ki ellen vívjuk, nem mindegy, milyen formában ér el odáig a csapat. Ott már nem számít, ki mit játszott a csoportkörben. Ahogy az olimpiának, úgy a vb-nek is ez lesz a legfontosabb meccse" - fogalmazott Madaras.

Madaras Norbert Fotó: Mudra László - Origo

Hozzátette, az új kapitány Märcz Tamásnak nincsen könnyű dolga, mert most, az olimpia után fiatalokat kellene beépítenie, de közben a hazai vb miatt nyomás van a csapaton. "Ez is teljesen másképp lenne, ha - ahogyan eredetileg volt - Mexikó rendezné a vb-t. Sokkal nyugodtan légkörben lehetett volna elkezdeni a munkát. Most viszont új csapat is kell, eredmény is kell" - mondta a semleges helyszínek előnyéről.

Örömmel tölti el, hogy az egész vb-t a Margitszigeten rendezik majd - korábban arról is szó volt, hogy az elődöntőnek és a döntőnek az új Duna Aréna adhat otthont. "A vízilabdázók számára jó dolog, hogy a két Eb után most a Margitszigeten lesz a vb is. Jó itt játszani, a csapatnak, a közönségnek is tökéletes a helyszín, a külföldiek is nagyon kedvelik, a vízilabda templomaként néznek rá" - mondta Madaras Norbert.