Két testvérpár is egymás ellen játszott a pólórangadón

A tabellán negyedik FTC pólócsapata óriási verést kapott a második helyezett Szolnoktól az ob I vasárnapi mérkőzésén, pedig a népligetieknek szinte csak sztárpólósaik vannak. A vége 14-2 lett - a szolnokiak tökéletes mérkőzésről, a ferencvárosiak mélypontról beszéltek.

A Ferencvárosban ott volt a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert, az egyszeres aranyérmes Varga Dániel, illetve a szerbekkel a riói játékokon első helyet szerző Stefan Mitrovic is.

De a többiek is komoly eredménysorral büszkélkedhetnek: a spanyol színekben pólózó Szirányi Balázs két éve BL-győztes volt, Marko Avramovic a szerbekkel szerzett vb-aranyat, Katonás Gergely kétszeres Eb-bronzérmes, Tóth Márton Eb-ezüstérmes, Jansik Szilárd Magyar Kupa-győztes, junior vb-ezüstérmes, míg Nyéki Balázs egyszeres magyar bajnok, háromszoros válogatott.

A Szolnok már 10-0-ra is vezetett - az első hat szolnoki gólból négyet Varga Dénes vállalt -, ekkor szépített a Fradi Varga Dániel ötöséből.

A Varga testvérek (balra Dániel, jobbra Dénes) ezúttal egymás ellen küzdöttek Forrás: MTI/Kovács Anikó

A meccs érdekessége, hogy két testvérpár is egymás ellen játszott, a Varga fivérek mellett a szolnoki Jansik testvérek is a vízben voltak, Dávid a Szolnokkal örült, Szilárd a Fradival búslakodott.

Jegyzőkönyv:

Szolnok - FTC 14-2 (4-0, 3-0, 3-1, 4-1)

Vízilabda Aréna, 750 néző

Szolnok: Nagy V. - Jansik D., Varga Dénes 5, Prlainovics 2, Kis G., Crousillat 2, Vámos 1. Csere: Gocics, Hangay Z., Mezei, M. Alekszics 2, Younger 1, Fülöp B. 1. Edző: Cseh Sándor.

FTC: Vogel S. - Sz. Mitrovics, Varga Dániel 1, Madaras, Szirányi, Marko Avramovics, Katonás Gergely (Eb-bronzérmes). Csere: Nyéki, Dőry 1, Tóth M., Jansik Sz., Marko Csuk, Pohl. Edző: Varga Zsolt.

Varga Zsolt, az FTC vezetőedzője a meccs után azt mondta, a Szolnok négy negyeden keresztül ugyanazzal az energiával és lendülettel játszott. "A mi játékunk szerintem ma a nem értékelhető kategória volt - annyira nem sikerült semmi, annyira nem ment az egész, hogy szerintem ez egy mélypont, ami eljött. Egy héttel ezelőtt volt egy hullámcsúcs is, úgy mondanám - ez a sport. Most ott ülünk a hullámvölgy legalján" - idézte a vlv.hu a szakembert.

Cseh Sándor szerint mindenki szoros mérkőzésre számított. "Én nem hiszek abban, hogy csak a végső eredmények számítanak, nekünk, szolnokiaknak nagy dolog volt átélni ezt a mérkőzést, ilyen eredményt elérni egy amúgy rendkívül erős Ferencvárossal szemben" - mondta a hazaiak edzője. "Nagyon ritka az, amikor felkészülünk egy mérkőzésre, és az utolsó mozdulatig vagy blokkig minden tökéletes, igazából 10-0-ig szinte tökéletesen játszottunk."

A Fradinak össze kell kapnia magát, mert március 22-én Eurokupa-döntőt játszik a Digi-Oradeával Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Nyéki Balázs FTC-csapatkapitány nehezen találta a szavakat: "Az elkövetkező hét feladata lesz az, hogy összeszedjük magunkat és a következő mérkőzéseket megnyerjük, valamint az Eurokupa-döntőre felkészüljünk. Sajnos, nem voltunk egy súlycsoportban a Szolnokkal, idén már másodszor. Nehéz mit mondani - további sok sikert kívánok nekik a Bajnokok Ligájában."