Nyuszi helyett jár egy puszi

Puszi mellé csók: mandulás, mogyorós, diós. Vagy éppen grillázs vagy trüffel. Ha a bolti csokinyúl vagy csokitojás helyett szívesebben adnánk mást a locsolóknak, íme néhány gyorsan kivitelezhető ötlet, amit mindenki szeretni fog.

A csókok könnyű és aránylag gyors desszertek. Előnyük, hogy mindegyiket el lehet készíteni liszt nélkül, így ha beesik egy glutént nem fogyasztó vendég, akkor sem kerülünk bajba, ráadásul még tejmentesek is.

Mandulás/diós/mogyorós csók

Hozzávalók:

4 tojásfehérje

100 g kristálycukor

100 g porcukor

125 g darált mandula, dió vagy mogyoró

Elkészítés:

A tojásfehérjéket egy nagy tálban kemény habbá verjük, miközben kis adagokban hozzáadjuk a kristálycukrot. Vigyázva, hogy a hab ne törjön nagyon össze, spatulával belekeverjük a darált mandulát/diót/mogyorót és a porcukrot. Habzsákba, vagy a csücskénél kivágott nejlonzacskóba töltjük, majd sütőpapírral bélelt tepsibe körülbelül 2 cm átmérőjű halmokat nyomunk, egymástól 1 cm-re. Egy órán át pihentetjük, hogy kicsit szikkadjon, majd 150 fokon 10-15 perc alatt megsütjük.

Óriási sikere szokott lenni, így nem is lehet soha eleget készíteni a grillázsból. Még ki sem hűlt, de már mindenki ott nyüzsög a forró tepsi körül, úgyhogy bátran lehet a mennyiséget duplázni, sőt triplázni is. Ha nincs kéznél dió, sótlan, pörkölt földimogyoróból, pirított napraforgómagból vagy szezámmagból is csudajó lesz.

Grillázs

Hozzávalók:

25 dkg darált vagy tört dió

25 dkg cukor

1 egészben hagyott, pucolt burgonya

Fontos mindent jól előkészíteni, ugyanis a cukor hirtelen olvad meg, és gyorsan szilárdul, így aránylag kevés időnk lesz belekeverni a diót, kiönteni a tepsire és elsimítani. Kezdjük mindjárt azzal, hogy megpucolunk egy krumplit, erre nem ragad a cukor, ezzel fogjuk elsimítani a még forró grillázsunkat. Egy tepsibe jó minőségű sütőpapírt teszünk (ha nem vagyunk biztosak abban, hogy nem fog ráragadni végleg a grillázs, akkor olajozzuk is be). Egy nagyobb, vastag aljú edénybe beletesszük a cukrot, és közepes lángon, állandó keverés mellett felolvasztjuk. Eleinte lehetetlen küldetésnek tűnik, de ha türelmesen kevergetünk, tapasztaljuk, hogy a cukor egyik pillanatban olvadásnak indul. Mindaddig keverjük, míg minden kristályrészecske feloldódik, és aranybarna szirupot nem kapunk. Arra vigyázzunk, hogy ne égessük oda, hanem időben húzzuk le a platniról. Itt sem lehet késlekedni; a felolvadt cukorhoz azonnal, és gyors mozdulatokkal keverjük hozzá a darált diót, majd rögtön öntsük a sütőpapírral bélelt tepsire, és kezdjük a simítást a krumplival. Ezután egy késsel mindkét irányból bevagdossuk a tepsi hosszában a nekünk megfelelő méretre, ami lehet téglalap is. A vágás mentén lehet majd szépen törni, miután teljesen kihűlt, de össze is törhetjük egyszerűen véletlenszerű formákra. Fa- vagy fémdobozban hónapokig eláll, de nem sok esély van arra, hogy pár nap vagy óra múlva még lesz belőle.

Maradnánk a hagyományoknál? Készíthetünk tojás alakú csokis trüffeleket. Ha papírkapszula helyett kis darabra vágott háztartási zsírpapírba tekerjük, mutatós lesz, és a locsolók akár magukkal is vihetik. A sokadik locsolás után már nem biztos, hogy kívánnak bármilyen ételt, de az ünnepek után biztosan jól fog esni nekik a házi desszert.

Csokis trüffel

Hozzávalók:

160 ml habtejszín

250 g étcsokoládé

55 g vaj

1 ek cukrozatlan, min. 20%-os kakaópor

A tejszínt felmelegítjük, de nem forrósítjuk, megolvasztjuk benne a vajat, és hozzáadjuk az apróra tört csokoládét. Alaposan összekeverjük, majd a masszát letakarva a hűtőszekrénybe tesszük. 2-3 óra múlva, amikor megkeményedett, kivesszük, és tojásdad alakokat formálunk belőle. Meghempergetjük a kakaóporban, csomagoljuk, és fogyasztásig hűvös, páramentes helyen tároljuk. Tejszíntartalma miatt körülbelül másfél hétig áll el.