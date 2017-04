Héjával kerül a tojás a kalácsba

Egy az egyben befér a kecske a sütőbe, a pap megáldja a házat, majd keresztet csókolnak, végül gidasült várja a húsvéti vendégeket Portugáliában. A desszert pedig héjas tojással sült kalács.

Noha pár ezer forintos repjeggyel nem érhetünk oda, Lisszabon egyre kedveltebb célpontja a magyar turistáknak. Akinek van szerencséje látni, azt elvarázsolja a dimbes-dombos város, de olyan is akad, aki legszívesebben ott töltené el élete hátralévő részét. A portugálok kedvesek, vendégszeretőek, és a konyhájuk is remek. A portugál főváros a városlátogatáson túl húsvéti gasztrotúrának sem utolsó.

A mélyen katolikus ország a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig átitatott a vallási rítussal és a hagyománnyal; a szokások régiónként vagy akár falunként is eltérhetnek. Portugália vallásos nemzet, a lakosok 95 százaléka vallja magát római katolikusnak, és a legtöbben tartják is az egyházi rituálékat. Ott a húsvét nagyobb ünnep, mint a karácsony, és jóval gazdagabb szertartásokban is, a keresztény egyházi év legfontosabb időszaka, különösen a vidéki területeken a hagyományok még nagyon is élnek.

Nagyszombaton a rokonok a család egyik ágánál gyűlnek össze, míg húsvétvasárnap a másiknál. Az ünneplés fontos része a bőséges és változatos fogásokkal terített asztal. Már reggel is különleges ételek kerülnek a tányérra: húsvéti omlettel vagy kaláccsal kezdik a napot, az ünnepi ebédre vagy vacsorára általában kecskét vagy bárányhúst esznek, de gyakori a disznósült is. Bővelkedik az asztal hússal és tojással töltött pitékkel, tőkehalas fogásokkal vagy a cabrito assadóval, amely nem más, mint fiatal kecskéből készült sült, ezt parázskrumplival tálalják. Általában egyben sütik meg, és mivel gidát vágnak le, be is fér egy az egyben a sütőbe. Ez talán szomorú látvány, mert elénk idézi az aranyos kis állatot, de egyúttal tiszteletet ébreszt a természet körforgása, az elfogyasztott állat iránt, mert egyértelművé teszi, hogy nem tekinthetjük úgy, mintha csupán egy darab hús heverne a tányéron. Ezt az áldozati jelleget erősíti az étkezés előtt elmondott, hálát adó ima is.

Nagypénteken a hagyomány szerint a hívek tartózkodnak a húsevéstől. A tradíció tiszteletre készteti a portugálokat; függetlenül attól, hogy gyakorló katolikusok, vagy sem, nagypénteken tőkehalat fogyasztanak.

A feltámadási ünnephez kapcsolódik a mandulás csokidrazsé, amelyet gyakran otthon készítenek el, és általában tojásdadra formálnak. Ezzel – és persze portóival – kínálják a vendégeket, és a házat tradicionálisan húsvétkor megszentelő papot. A szertartásra a ház népe összegyűlik, a végén a pap csókra nyújtja a keresztet.

Briós, különböző édes piték, pão de ló várják a vendégeket; utóbbi nem más, mint egy sűrű piskóta. Fontos édesség a folar da páscoa, azaz a húsvéti kalács, amelyben héjas egész tojások sülnek, ami Krisztus feltámadását, az újjászületést, a termékenységet és a ciklikusságot szimbolizálja. A folart vagy reggelire fogyasztják, vagy az ünnepi vacsora után desszertnek kínálják, és hagyományosan a keresztszülők ajándékozzák a keresztgyerekeiknek.

Ez olyan fontos húsvéti mozzanat, hogy még egy legenda is kapcsolódik a kialakulásához. A monda szerint egy fiatal portugál lány, Mariana szeretett volna már férjhez menni, ezért Szent Katalinhoz imádkozott, hogy küldjön neki párt. Két ifjú meg is jelent hamarosan a lánynál; egyikük egy szegény földműves, másikuk egy gazdag nemes. A kérők jóképűek voltak, a lány nem tudott választani, ezért újra a szenthez fordult segítségért. Mindkét ifjú sürgette, hogy döntsön végre, melyiküket választja, a szegény parasztlegény határidőt szabott neki: virágvasárnapig meg kell adnia a választ. Mariana döntött: Amarót, a földművest választotta. Nem sokkal utána az a pletyka járta, hogy a gazdag nemes ifjú bosszúból az újdonsült vőlegény életére akar törni. A mátka nyugtalankodott emiatt, újra könyörgött Szent Katalinhoz, és virágot ajánlott a segítségért. Amint hazaért, Mariana kenyeret, tojást talált az asztalon, és a szentnek ajánlott virágokat. A lány elment választottjához, Amaróhoz, hogy elmesélje a történteket, ekkor kiderült, a fiú is ugyanazokat az ajándékokat kapta. Azt gondolták, a kikosarazott nemes ajándékozta meg őket, így útra keltek, hogy megköszönjék neki a jóságát. Odaérve kiderült, hogy a gazdag ifjú asztalán is ott van a kenyér, a tojás és a virág. Mariana ekkor kalácsot ajánlott a szentnek, így lett a folar a megbékélés és a barátság jelképe Portugáliában. Emellett persze szimbolizálja az utolsó vacsorán elosztott kenyeret, és Krisztus feltámadását is. Egyes régiókban sósan készítik: kolbásszal, sonkával töltik meg.

Még ma is szokás, hogy virágvasárnap a keresztgyerekek virágot, olajágat, mandulás drazsét ajándékoznak keresztszüleiknek, akik húsvét vasárnapján folart ajánlanak nekik.

Folar – portugál húsvéti kalács

Hozzávalók:

250 ml meleg tej

100 g porcukor

14 g szárított élesztő

790 g liszt

1 teáskanál őrölt édeskömény

1 teáskanál só

60 g szobahőmérsékletű vaj

3 enyhén felvert egész tojás

6 alaposan megmosott tojás

olaj a tepsi kenéséhez

Elkészítés:

Futtassuk fel az élesztőt 1 dl cukros tejben. Keverjük össze egy nagy tálban a lisztet, az édesköményt és a sót. Adjuk hozzá a felfuttatott élesztőt, a darabolt vajat, a maradék tejet és a cukrot. Habverővel verjünk fel 3 egész tojást, és adjuk a lisztes elegyhez. Alaposan dolgozzuk össze, majd enyhén lisztezett felületen gyúrjuk 10 percig, amíg sima és rugalmas nem lesz. Lisztezett nagy tálban, vászon konyharuhával letakarva kelesszük huzatmentes helyen 2 órán át, vagy amíg a tészta duplájára nem nő. Melegítsük a sütőt 200 °C-ra, egy nagyjából 22 cm-es átmérőjű kerek formát olajozzunk ki ecsettel, enyhén gyúrjuk át a megkelt tésztát, a felét rendezzük a formába, a másik felét kezünkkel alakítva finoman nyomjuk a tetejére, majd az alaposan megmosott, hámozatlan 6 db tojást nyomjuk egyenlő távolságba a tésztába. Egy 30 cm-es cérna segítségével osszuk a tésztát hat részre a tojások mentén. A tetejét kenjük meg tojással, majd tegyük félre 10 percre pihenni. Süssük körülbelül 40 percig aranysárgára. Várjuk meg, míg kihűl, csak utána vegyük ki óvatosan a formából.