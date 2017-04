Zoknival szűrt kávé reggelre?

Fekete presszó vagy világosbarna hosszú, cukorral, tejszínnel, tejjel, vagy anélkül. Így vagy úgy, sokan kortyoljuk. Kettő az egyben variáció: nemcsak isszuk, hanem esszük is reggelire. A gyanús pepita por helyett egy falat kávé – reggeli édesség, amitől garantáltan felébredünk.

Sokan hihetetlenül kényesek a kávé állagára, színére, illatára, ami rendben is volna, de gyakran átbillennek a túlzás libikókáján. Személy szerint én is a krémes kávét választom az átlátszó, kissé opálos, barna mámor helyett. Reggel egyet, délután egyet, meg még egyet „csak úgy az ízéért”. Az ismert toxikológus szerint egy csészényi teljesen egészséges, kettő már függőség, de, ahogy ő mondja: „Lehet káros szenvedélyek nélkül élni, de mi értelme?”

Mindenki ismeri a 14. századi legendát a kávé véletlenszerű feltalálásáról, ahogy a kóbor kecskék belegeltek az ismeretlen bogyókból, és éberebbek lettek, a szerzetesek pedig kaptak az ötleten.

Kávéban egyik nemzet sem ismeri a tréfát. Otthon, kiskoromban a kotyogós volt a sztenderd, abból az időből még nem a kávé ízének élménye, hanem a főző hangja és az elhangzott mondatok maradtak meg: „Ne idd meg az összeset! – Azt hiszem, nem tettem bele vizet... – Atyaég, kimaradt a szűrő!” Olaszországban szigorú tekintettel: ristretto, 2 centiliteres gyűszűben. Náluk egy mondatban nem áll a két kifejezés: kávé és túlzás. Portugáliában legalább ekkora kávékultusz van, szinte utánunk dobják 60 centért, nem is csoda, hogy az energiaital-fogyasztásuk igen gyatra.

Talán a legérdekesebb a brazilok precizitása. A kávé, az szent, por favour! Semmi kotyogás, semmi gépezet, csak a saját kezükben bíznak. Speciális szűrő, szita, hálószerűség, bele két evőkanál őrölt kávé, apránként leöntögetve forró vízzel. Mi van akkor, ha egy brazil szegénynegyedben nincs pénz kávészűrőre? Leakasztanak a szárítóról egy cérnazoknit – mehet a kancsóba, kitűrve a gumírozott széle, bele a kávé, és indul a művelet!

Végül ott a felvidéki szomszéd néni, aki a kukán könyökölve kortyolja napközben; kétdecis vizespohár, az alján párbajozik két kockacukor. Híg, átlátszó, hideg és sok. Kislány, a vérnyomás nem gyerekjáték ám! Jó ez nekem” – int meg.

Vigyázat, egészségre nem ártalmas!

Fitneszkorszakot élünk, óránként, ha nem percenként kapunk meghívást az életmódváltók, egészséghuszárok birodalmába – mértékkel talán nem ártalmas. Ha, köszönjük szépen, de most pont nem kérünk belőle, viszont tényleg letiltott a doki a nagyevésről, akkor a megszokott ételek új variációjával próbálkozhatunk. Mert trendi vagy sem, maga a szó is riasztóan csenghet: mindenmentes. Sok bisztró kínálatában a jelige: laktózmentes, gluténmentes, cukormentes. Jogos a jobbára férfiaktól jövő kérdés: na, de akkor mi van benne? Az alábbi palacsintában például mák és zab – ezt a dietetikus sem fogja kihúzni a menülistáról.

A reggelibe egyébként is kell a muníció, persze nem árt, ha egészséges és természetes alapanyagokból készül. Hacsak nem hétvége van, nem nagyon van idő villásreggelit készíteni. A heti hajnali rohanás, hajtás után hétvégén elég, ha csak délelőtt kerül asztalra a reggeli, ilyenkor ráérünk szendvics helyett valami bonyolultabbat is összehozni. Ennek a desszertnek a tésztája viszont a hűtőben tárolható három napig, így juthat belőle egy álmos hétfő reggelre is.

Mákos zabpalacsinta étcsokoládés kávékrémmel

Hozzávalók a tésztához:

140 g zabpehely (apró szemű)

100 g vaj vagy olaj

2 nagy alma (savanykás)

2 érett banán

fél kávéskanál só

1 evőkanál cukor

2 evőkanál darált mák

4 evőkanál zabliszt (helyettesíthető tönkölyliszttel)

3 dl tej (ha tejmentesen készítjük, zabtej)

3 nagyobb tojás

1 kávéskanál szódabikarbóna

1 kávéskanál fahéj

Hozzávalók a kávékrémhez:

1 dl presszókávé

120 g étcsokoládé (min. 70%-os)

Elkészítés:

A banánt villával péppé törjük, a reszelt almát hozzáadjuk. Jöhet a liszt, a mák és a fűszerek: fahéj, só, cukor, szódabikarbóna, majd apránként adagoljuk a megolvasztott vajat. A szilárd hozzávalók után a folyékonyakat keverjük el, először a tojást, amit érdemes egyesével egy kávéscsészébe törve leellenőrizni, biztosan jó-e, nehogy az egész tésztánk kárba vesszen egy záptojás miatt. Végezetül tejjel hígítjuk. Picit folyós az állaga ebben a fázisban, ezért pihentessük 20 percig, vagy tegyük egy éjszakára a hűtőszekrénybe. A pihentetés után kásaszerű állagot kell kapnunk. Ha nagyon folyékony, akkor 1 evőkanál liszttel korrigáljuk.

Forró serpenyőben, pici vajjal vagy kevés olajon kisütjük őket. Ajánlatos kisebb korongokat, amerikai palacsintára emlékeztető formákat készíteni, hiszen omlós. Két evőkanál egy palacsinta, amit egy lapáttal fordítunk meg, hogy ne essen szét. Körülbelül 1 dl forró kávéhoz tördeljük a csokit kisebb kockákra, keverjük addig, amíg el nem olvad. Ahogy hűl, úgy sűrűsödik. Ezzel locsolhatjuk meg a palacsintánkat. Magvakkal, gyümölcsökkel, túróval, de akár még krémsajttal is ízesíthetjük.

Kisütötte: Szarka Zsófia