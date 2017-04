A húsvéti sonka tényleg felszívja az alkoholt?

Tévhit, hogy ha jó zsírosat eszünk, az „felszívja" a felest. Pontosabban tényleg felszívja, de nem közömbösíti. Sőt a húsvéti falatok lassítják a folyamatot, a teli bendőből az alkohol lassabban szívódik fel, pont emiatt lassabban is bomlik le.

Az egészséges máj 1 óra alatt 10 testsúlykilogrammonként 1 gramm alkoholt bont le. Tehát egy 50 kg testsúlyú ember szervezete 5 g, egy 80 kg testsúlyú emberé pedig 8 g alkoholt képes egy óra alatt lebontani. De ez nem jelenti azt, hogy a súlyfelesleg segít az alkohol lebontásában! A testmagasságból vonjunk le 100-at, és az így kapott értéket vegyük alapul a lebontás számításánál. Ha viszont a kapott érték magasabb, mint a tényleges testsúly, akkor a valóságos testsúly értékével kell számolni.

Hány gramm alkohollal kalkuláljunk?

1 dl sörben 4 g

1 dl borban 8 g

1 dl pezsgőben 8 g

1 dl vermutban 13 g

1/2 dl tömény italban (konyak, pálinka, whisky stb.) 16 g

alkohol van.

0 és 0,5% között, bár kívülről semmi jele nincs az italozásnak, ám a szonda már kimutatja az alkoholmennyiséget. Ha 0,5-1,2%-nyi alkohol került a vérbe, attól felszabadulttá válunk, de még elég jól koordináljuk a mozgásunkat. Hozzávetőlegesen 2,1%-nál már olyan dolgokat mondunk és teszünk, ami józanul nem feltétlenül jönnek ki belőlünk. Ekkor már romlik az egyensúlyunk, lassulnak a reflexeink, tompul az érzékelésünk, és nehezebben követi az agyunk a dolgok folyását.

Ha még ráerősítünk egy kupicával, és a vérünk alkoholszintje eléri a 2,8%-ot, már elég nehezen koordináljuk a mozgásunkat, esetleg térben sem tájékozódunk annyira jól, furán artikulálunk, összemosódhat a képzelet és a valóság. Ez az a fázis, amikor elég intenzíven reagálunk: megállás nélkül nevetünk, zokogunk, kiabálunk, agresszívan viselkedünk – ki-ki saját habitusa szerint. És bizony ekkor kezdődik az igazi lejtő: hányinger, hányás, fejfájás, rosszullét. Ha túltoljuk az italozást, és vérünkben 2,8-3,8% alkohol csörgedez, lelassulunk, esetleg testhelyzettől függetlenül el is alszunk. Mozgásunkat már nem tudjuk, de nem is igazán akarjuk összerendezni. Az érzékenyeknél folytatódik a hányás, rosszullét, és van, aki már a vizeletét sem tudja visszatartani.

Ennél többet általában már nem is igen bírunk inni, mert ilyenkor az egészséges szervezet kézzel-lábbal hadakozik. Ha mégis, akkor valahol 3,8 és 5% között eszméletvesztés és alacsony testhőmérséklet következik be, beállhat kóma, illetve leállhat a légzés és a keringés is.

A vezetési képességeket már kevés ital is rontja

Kis mennyiségű alkohol fogyasztása után még nem is érezzük az italt, és meg vagyunk győződve arról, hogy látásunk, érzékelésünk tökéletes, pedig ez közel sem így van. A szemmozgásunk lelassul, tekintetünk több másodpercre egy pontra merevedhet, szemünk lassabban alkalmazkodik a fények és távolságok változásaihoz. Beszűkül a látóterünk, a látómező szélén kevésbé vesszük észre a történéseket.

Még normál esetben is hiba csúszhat a számításba, főként, ha vészhelyzet áll elő, ezt csak rontja egy pohár sör vagy akár egy hosszúlépés is.



Bár lehet, hogy nem tudatosul bennünk, de rosszabbul ítélünk meg helyzeteket, lassabban reagálunk, a kéz- és lábmozgásunkat nehezebb rendezzük össze, így az utat kevésbé pontosan követjük a kormánykerékkel. Később lassítunk, ezért a kanyargós úton nagyobb az esélye, hogy lehajtunk az útról.

És akkor jön a macskajaj

Csak akkor üljünk volán mögé, ha nem vagyunk másnaposak! Noha a kiszámított lebomlási idő letelt, és már a szonda sem mutatja ki, de ha 50 gramm vagy a feletti alkoholt megittunk, az idegrendszer funkcióinak kell némi idő, mire teljesen helyreállnak. Ekkor még szédülhetünk, érezhetünk enyhe émelygést, hosszabb a reakcióidő, és koncentrálni is nehezünkre eshet.

Praktikák és tévhitek

Az elfogyasztott alkohol körülbelül 90%-át lebontja a máj, a maradék a kilégzéssel, izzadsággal és vizelettel távozik a szervezetből. A vérben levő mennyiségét meg lehet állapítani a vizeletben lévő mennyisége alapján. A leheletet valóban elfedhetjük mentolos cukorkákkal vagy rágóval, de ez csupán az asszony dühös tekintetén enyhít, a szondát kicsit sem csapja be. A kávé valóban éberebbé tesz, de az alkohol mennyiségét egy cseppet sem csökkenti. Tévhit, hogy a nyári fröccsözés kevésbé árt. Attól, hogy a pohár borba szénsavas víz kerül, nem bomlik le hamarabb. Az sem igaz, hogy ha telirakjuk a gyomrunkat, az megakadályozza az alkohol felszívódását, csupán az alkohol lassabban szívódik fel, és lassabban is bomlik le.

Egyszerű a képlet: ha iszunk, ne vezessünk!

Ezen az oldalon beállíthatjuk a testsúlyunkat, azt, hogy melyik időpontban, milyen és hány százalékos italt fogyasztottunk. A számítás után még grafikonon is megjelenik az összes bevitt alkohol mennyisége, a jelenlegi alkoholszint, a legmagasabb alkoholszint és a kiürülés várható időpontja. Még arról is kapunk egysoros információt, hogy az adott időpontban a bevitt alkoholmennyiség felszívódási, csúcs- vagy lebomlási fázisban van-e.

A honlap külön felhívja a figyelmet, hogy a véralkoholszint-kalkulátor eredménye általános alkohollebontó képességet vesz figyelembe. A valóságban az alkohol felszívódási és lebomlási ideje egyénenként igen eltérhet.

Ne felejtsük! Magyarországon zéró tolerancia van, azaz 0% feletti véralkoholszint esetén tilos a volán mögé ülni! Ez így is helyes, hiszen saját és mások testi épségét is veszélyezteti az ittas sofőr. Ha iszunk, hívjuk inkább taxit vagy sofőrszolgálatot!

Ha önnek, vagy környezetében bárkinek alkoholproblémái vannak, tájékozódjon a lenti honlapokon, vagy hívja az alábbi számok valamelyikét:

Egészséges Magyarországért Központ, Alkohol segélyvonal Tel.: 06 1 393 51 72

Anonim Alkoholisták Tel.: 06 1 251 00 51 (hétköznap 15-18 óráig)

Addictus Tel.: 06 1 238 9563