Hogyan keressünk 4,7 milliárd forintot hússal?

Az amerikaiak imádnak enni, még inkább imádnak grillezni és enni. Ha pedig valaki még kényelmesebbé teszi nekik magát az étkezést, az biztos lehet a sikerben. A csontozott borda így arathatott országos diadalt.

A konyhatechnológiai újításoknak mindig nagy sikere van, főleg az olyan korszakalkotó ötleteknek, mint a futószalagon gyártott hamburger, vagy most Amerikában a kicsontozott borda.

Három évvel ezelőtt egy üzletember úgy döntött, hogy 300 000 dollárral beszáll a kicsontozott bordát készítő Bubba-Q's Boneless Ribs projektjébe, mert úgy gondolta, hogy fenomenális az elképzelés – és igaza lett. A befektető 30 százalékos tulajdoni részt kapott a pénzéért, ami kamatostul megtérült.

A cég alapító tulajdonosa, az egykori amerikaifutball-játékos Al „Bubba" Baker, 45 millió forintnak megfelelő értékesítési összeggel számolt évente, e helyett őt is megmegdöbbentette a 16 millió dolláros (4,7 milliárd forintos) bevétel. A CKE gyorsétteremlánc egy élelmiszeripari kiállításon fedezte fel a csont nélküli bordát, és rögtön lecsapott a hamburgerben, szendvicsben is fogyasztható, csont nélküli hússzeletre. Emellett a webshopon keresztül rendelni is lehet grillezni való csontozott bordát, és Bubba blogján még hasznos tanácsokat is ad a tökéletes steak elkészítéséhez.

A Bubba's-Q Észak-Ohioban elnyerte a Silver Spoon-díjat a „Legjobb bordák" és a „Legjobb Grillétterem" kategóriában négy egymást követő évben.

A siker gyökere a családi tradícióban rejlik: 1950 körül a floridai Jacksonville-ben az egykori focistát, Bubbát nagybátyja szárnyai alá vette, és megmutatta neki a családi biznisz titkait. A vállalkozás nem volt más, mint a Jenkins Grill, amit nemcsak délen, hanem az egész országban is a legjobb grillétteremnek tartottak. Az aprólékos útmutatás és a szorgalmas tanulás meghozta a gyümölcsét: Bubba lett nagybátyja személyes tanítványa, és a szigorúan bizalmasan kezelt családi recepteket megörökölte.

A jó tanácsok közt szerepel például, hogy a húst művészien lassan kell sütni a parázsból felszálló forró füstben, vagy hogy milyen típusú fa a legjobb, hogy az eltérő ízek hangsúlyosan megjelenjenek a sültben. A nagybácsi mindig azt mondogatta: „Minden egyes összetevőnek munkája és célja van."

Bubba valóban él e jelmondattal, amit a családi receptúra alapján készült mártások és fűszerek ízesítésével pácolt és kisült díjnyertes húsai is bizonyítanak.