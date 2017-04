Halat ettünk szamócával

Minden szombatot szertartás jelleggel a Fény utcai piacon kezdek. Megvannak a szokásos helyeim: a mindig szép és zsenge zöldségek a már ismert őstermelőktől. Ma mégis mentem egy nagyobb kört, és milyen jól tettem!

Az volt az eredeti tervem, hogy szűzérmét készítek ebédre, de mivel most egyedül mentem vásárolni, volt időm alaposabban körülnézni a piacon.

Az első emelet hátsó csücskében találtam egy szuper leveles standot: az árus a legmenőbb éttermeknek szállít mikrozöldeket, és a most divatos tálalásdizájn alapvető leveleit előrendeléssel be lehet szerezni, de mesésen szép, erős, apró spenótot és bébimángoldot is kapni náluk.

A földszinten középtájt az üzletsor jobb oldalán találtam friss sügért a halasnál, az utolsó négy darabot sikerült elcsípnem, így hamar ugrott a szűzérme ötlete, már csak az volt a kérdés, mi lesz a köret a halhoz, mi illik hozzá úgy, hogy ne a szokásosan unalmas, szimplán leveles saláta zöldelljen mellette, hanem megtaláljam a vele leginkább harmonizáló, tápláló, laktató és különleges köretnek valót.

Szintén földszinten középtájt, a második őstermelői sorban különféle színekben pompázó koktélparadicsomokat árulnak; azért szeretem, mert hazaiak, és nem egyenízűek. Ugyanitt, a pult alatt mindig van pár rekesz félretéve isteni gyökérzöldségekből: most paszternák és feketegyökér különlegességeket rejtett magában. A feketegyökeret régóta szerettem volna kipróbálni, mostanában nem egyszerű beszerezni, ezúttal szerencsével jártam, és az eddig olvasottak alapján a hal tökéletes kiegészítőjének tűnt.

Csak kevesen tudják, de a feketegyökér bár édeskés ízű (leginkább a karamellizált karalábéra emlékeztet az íze), és magas a szénhidráttartalma, nem cukorból és keményítőből, hanem mannitból és inulinból áll, így cukorbetegek is bátran fogyaszthatják. Sok fehérjét és zsírt tartalmaz, ezért nagy az energiatartalma. B-, C- és E-vitamin-tartalma viszonylag magas, ásványi anyagokban gazdag növény.

Fontos arra figyelni, hogy ha kicsit is megsérül a gyökér, fehéres tejnedve kiserken, ami borzasztóan ragacsos, csak nehezen lemosható, ezért felhasználásig mindenképp érdemes zacskóban tárolni, és víz alatt pucolni.

Vajon karamellizált feketegyökér sült sügérrel, bébimángolddal és friss szamócával

Hozzávalók 4 személyre:

4 db közepes méretű friss sügér

3 db átlagos méretű feketegyökér

10 dkg teavaj

2 nagyobb szál rozmaring

6 szál kakukkfű

20 dkg szamóca

10 dkg bébimángold

1 db citrom

Sütőt előmelegítem 220 fokra. Hideg vízben alaposan megmosom a halakat, papírtörlő kendővel felitatom mindegyikről a vizet. Kerámiabevonatos sütőedény alját kivajazom, ráhelyezem a halakat. Mivel nagy lángon, hirtelen sütöm, fontos, hogy ne fedjék egymást. Szoba-hőmérsékletű vajjal megkenem a felszínüket is, egy-egy szál kakukkfüvet és rozmaringot teszek az aljánál bontott részekbe, beteszem a sütőbe, és 30-35 perc alatt megsütöm. Akkor jó, ha a kérge barnás színű és ropogós lesz. Mivel mindegyik sütő más és más, érdemes húsz perc után ránézni.

A feketegyökereket langyos víz alatt megmosom, és víz alatt zöldséghámozóval megpucolom. Mivel elképesztően gyorsan barnul levegőn, citromos vízbe dobom egyből az után, hogy megtisztítottam.

Ha vastagabbak a gyökérszálak, akkor négyfelé, ha vékonyabbak, kétfelé, hosszában 8-10 cm közötti darabokra vágom. 6-7 dkg vajat felolvasztok közepes lángon, ezen karamellizálom a feketegyökeret, majd fedőt teszek rá, és alacsony lángon dinsztelem. A keletkezett zsiradékot nem öntöm ki, hanem leszűröm, és melegen tartom.

A bébimángoldot és a szamócát megmosom, majd teljesen megszárítom. Szamócát hosszában szeletelem. Amikor elkészültek a halak és az édesgyökér, melléteszem a bébimángoldot és a szamócadarabokat, majd a feketegyökér sütése során maradt leszűrt vajas szósszal meglocsolom, így tálalom.