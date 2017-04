Jó tud lenni az is, ha sznobok vagyunk

Igazi nemzetközi sztárparádévá hízik a magyar gasztrokultúra legmenőbb rendezvénye, az OTP Bank Gourmet Fesztivál május 18. és 21. között. Itt lesz a világ legjobb női séfjének választott Ana Roš, vagy a szlovén Hiša Franko étterem séfasszonya is. Meg persze kint lesz a Millenárison az összes magyarországi Michelin-csillagos étterem, a streef foodosok, a bisztrók és a kulináris ékszerdobozok. A fesztivál sajtótájékoztatóján a Gourmet egyik megálmodójával és főszervezőjével, Nemes Richárddal beszélgettünk.

Önnek miért izgalmas még mindig a Gourmet Fesztivál?

Őszintén szólva azért, mert évről-évre ki tudunk találni valami újat, ami persze egyúttal több feladatot is jelent, de ez picit - jó értelemben vett - előre menekülésnek is tekinthető a részünkről. Hiszen nem titkolt szándékunk az, hogy továbbra is megmaradjon egy olyan gourmet-rendezvénynek az egyre sokasodó hazai gasztrorendezvények között, amire azt lehet mondnani, hogy tényleg valamivel másabb, vagy többet tud. Nem szeretnénk beállni ebbe a rendezvény-dömpingbe.

Idén azért izgalmas, mert magunkra vállaltuk a nem túl könnyen megvalósítható exkluzív vacsorákat. Ezeket nagyon-nagyon magas színvonalon kell megvalósítanunk. Ennek a technikai kivitelezése nem kis kihívás. Gondolok most arra, hogy idehívjuk ezeket a borzalmasan menő és nagyon magas szakmai elvárásokkal rendelkező külföldi séfeket és egy pop-up konyhában illetve egy pop-up vendégtérben olyan körülményeket kell nekik biztosítanunk, mintha otthon főznének. Ez mindenképpen egy komoly kihívás! Illetve a gyerekeknek biztosított helyszín és a minden eddiginél erősebb programmal rendelkező színpad mind-mind plusz feladatot jelentenek. Ha az említetteket jól megvalósítjuk, akkor elmondhatjuk, hogy sikerült többet adnunk, mint a korábbi években.

Egy ideje a Gourmet Fesztivál is a Sziget-csoport tagja. Ez nem veszélyezteti azt a gyermeki, naív bájt, amellyel annak idején létrehozták a rendezvényt? Nem lesz túlságosan hideg és vérprofi üzleti vállalkozás?

Szerintem a Gourmet még mindig egy szerelemgyerek. Ha csak a céget nézzük, akkor annak a dimenzióin is ez látszik. Nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy a Sziget rendezvény-portfoliójában nem azért szerepel ez a fesztivál, mert az éves eredményhez olyan sokat hozzá tudna tenni. Ugyanakkor a Gourmet-ban minden évben megvan a potenciális növekedés, ugyanis a gasztronómia hála Istennek bővül. Egyrészt szakmai oldalról is van új mondanivaló, hiszen egyre több étterem van, mindig akad újdonság, másrészt a közönség is bővül. Talán azt senkinek nem kell mondani, hogy az elmúlt 10 évben menő lett vacsorázni járni. Bőven akadnak már olyanok, akik nem egy tévé hitelét fizetik, hanem inkább drága vacsorákra járnak - bár ez extrém példa, elismerem. Viszont az biztos, hogy sokaknak egyre fontosabbak az olyan megismételhetetlen élmények, amelyekből még tanulhatnak is valamit. Szóval ez egy növekvő fesztivál lesz. Még egyszer: nem önmaga miatt, hanem azért, mert a mögötte lévő iparág és kulturális háttér is bővül. Ezzel a bővüléssel együtt kell haladnunk.

Javul egyáltalán a magyarországi gasztronómia? Vagy az igényes, elegáns, minőségi étkezés továbbra is megmaradt az elefántcsont-toronyban ragadt kevesek privilégiumának?

Szerintem nem is kell ezen a kérdésen gondolkozni, hiszen mindenképpen igen a válasz, vagyis javul. Ez egy organikus fejlődés. Akkor is fejlődik a gasztronómia, ha van benne csomó pofon, hiba és zsákutca, amelyekkel évről-évre találkozhatunk. Például, amikor bizonyos korszakok lezárulnak és jönnek újak. Ezeken az epizódokon az egész folyamatnak végig kell mennie. Így vagy úgy, de van benne fejlődés - mindenki számára. Az szerintem már előrelépés, hogy leépül bizonyos szempontból ez a manír, ami körülvette a gasztronómiát. Ezt azért emelném ki, mert nekem ez fontos volt.

Öt évvel ezelőtt egy dán underground rendezvényen azt láttam, hogy egy ottani Michelin-csillagos étterem úgy települ ki, hogy nem húznak fehér kesztyűt és nem porcelánból, hanem papírtányérból szolgálják fel az egyébként csillagos szintű ételeket. Hazajöttem és azzal küzdöttem, hogy az itteni Michelin-csillagos éttermek nem akartak kijönni a Gourmet-ra. Azzal érveltek ugyanis, hogy a körülmények nem pont olyanok, mint egy étteremben, nincsen porcelán és nincs ilyen körítés. Úgy éreztem, hogy falakba ütközöm.

Ma már úgy látom - lévén, hogy az összes csillagos étterem kint van a Gourmet-n -, hogy

eljutottunk oda, hogy a lényegi elem, vagyis az étel a fontos.

Annak kell minőséginek lennie, és nem feltétlenül kell hozzá az a körítés, ami megakadályozná azt, hogy egy hétköznapi környezetben is találkozhassunk ezzel a minőséggel és ezzel a kultúrával. Ez már önmagában egy óriási fejlődés. Természetesebb lett jót enni. Nekem ez nagyon fontos volt.

Mi a leglátványosabb változás a korábbi Gourmet Fesztiválokhoz képest? Említette már az exkluzív vacsorákat, de mi a helyzet azokkal, akik csak úgy körbesétálnak majd a rendezvényen, ők milyen újdonságokat fognak látni?

A színpadi programunk minden eddiginél erősebb lesz. Anna Roš-sal, a világ legjobb női séfjével nem csak a külön belépős exkluzív vacsorák keretében lehet majd találkozni, hanem az egyébként díjmentes színpadi programban is meg lehet őt hallgatni és meg lehet kóstolni azt az ételt, amit elkészít. Ez egy olyan lehetőség, ami ritkán adódik az életben. Kiemelném a workshopokat, amelyek jelképes összegért biztosítanak lehetőséget arra, hogy Sárközy Ákostól, Michelin-csillagos séftől, vagy más, adott témában legjobb szakemberektől tanulhassunk. Ez szintén ritka alkalom.

Nekem szívügyem a gyerekhelyszín is, hiszen évek óta küzdünk azzal, hogy a családosokat hogyan csábítsuk ki. Sokszor, ha kijönnek, akkor nem tudnak mit kezdeni a gyerkőcökkel, idén végre van egy gyerek-helyszín, ami nem csak arra van, hogy leadják a gyereket, akivel addig sem lesz gond. Egy olyan helyszín lesz, ami mögött van edukáció és valós tartalom, ahol a gyerekek éttermi dolgokkal foglalkozhatnak, főzhetnek együtt szakácsokkal. Izgalmas program lesz számukra is. Amúgy pedig az alapértékek változatlanok. A Gourmet továbbra is egy óriási sétáló-kóstoló rendezvény, kellemes környezetben.

Mit mondana azoknak, akik úgy gondolják, hogy ez egy sznob rendezvény?

Azt tudom javasolni, hogy legyenek ők is jó értelemben vett sznobok. Szerintem ilyen tekintetben jó is tud lenni az, ha sznobok vagyunk. Így ugyanis azt jelenti, hogy egy adott témában jobban elmerülök, kiművelem magam és nem feltétlenül arról szól, hogy eltartom a kisujjamat és csak a kifelé mutatáson görcsölök. Ez inkább elmélyülést jelent egy adott témában. Most éppen a gasztronómiában. De lehet ez filmművészet, zene, teljesen mindegy, bármiben lehetünk sznobok.

Szerintem az a sznobság, amiről a Gourmet Fesztivál szeretne szólni, az a tanulásra és a ritka élmények megélésére helyezi a hangsúlyt.

Persze vannak, akik csak azért jönnek, mert itt lenni menő. De valójában ez a fesztivál a valódi minőség és az igazi ételek nyújtotta élmény megtapasztalásáról szól.