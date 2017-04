Sajtteszt: penészt, lisztériát és laktózt is vizsgált a Nébih

Egy sajt, ami annyira népszerű hazánkban, hogy akár hungarikum is lehetne. Trappistát reszelünk a melegszendvicsre, a rakott brokkolira, és még az kerül a bolognai tésztára is. A sajtot valószínűleg Franciaországban a normandiai La Trappe kolostor trappista szerzetesei készítették először. Magyarországra a 19. században került, és bár azóta a készítése, íze és kinézete olyannyira megváltozott, hogy már nem sok köze van az eredeti kérges sajthoz, sikere azóta is töretlen itthon.