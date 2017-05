Savanyú a sör? Az menő!

A málna az új meggy, a jó sör lehet savanyú is, a magyar tölgyek íze pedig benne van az egyik legjobb sörben - ha mindez felcsigázta a fantáziáját, érdemes elmennie a hétvégi Belga Sörfesztiválra. A Bálnában akár igazi hős is lehet, de figyelem, ahhoz 15 pohár sört kell legurítani egyetlen nap alatt!

Ötezer ember nem tévedhet. Vagy legalábbis nagyot biztosan nem. Vakteszten választották ki tavaly minden idők legjobb Duvel Tripel Hop sörét. A 2012-es, CITRA komlóval készült sör lett az. Ezért az idei Duvel Tripel Hop-hoz újra CITRA komlót felhasználtak. Itthon ezt a sört a hétvégi 8. Belga Sörfesztiválon lehet megkóstolni először! Meg persze 249 másikat, sokat közülük csapra verve.

Magyar tölgy a belga szőkében

A pénteken kezdődő fesztivál egy másik sörkülönlegessége a Cornet, ami a De Hoorn „mikro sörfőzdében" készül. A sörfőzdét a talán jóval ismertebb Palm Sörfőzdecsoport egykori tulajdonosa alapította nyugdíjas éveiben, hogy a sörfőzés négy területéért – gyógynövény, komló, gyümölcs és fa – felelős sörfőzőmesterek különösebb megkötés nélkül azt csináljanak, amit csak akarnak. Nem véletlen, hogy a főzdét ma is „A mesterek játszóterének" nevezik a hozzáértők. Az „erős", illetve „szőke" jelzőkkel is felruházott Cornet legfontosabb tulajdonsága, hogy a főzeteket három féle frissen forgácsolt, tölgyfa hordóban érlelik. A hordók egy részét Magyarországról rendelik, így egy picit a magyar tölgyek íze is benne van ebben a sörben.

Elhozzák a fesztiválra a Léfebvre sörfőzde alapításának 140. évfordulójára korlátozott mennyiségben készült Barbar Cuvée Spéciale-t is. Ez igazi kuriózum az ínyencek között! Alapja a sörfőzde legsikeresebb terméke, a mézzel és egyéb fűszerekkel főzött Barbar Blonde. Az „ünnepi" verzió narancsvirág mézzel, korianderrel és keserű narancshéjjal készült.

Ha tudná a bálna, milyen jó a málna

"Ha tudná a bálna, milyen jó a málna, csak málnát zabálna" - szól a Kaláka együttes örökzöldje. A belga sörök nem magyar rajongói ezt persze nem tudják. Az viszont tény, hogy világszerte egyre népszerűbbek a málnás sörök, tulajdonképpen a málna lett az új meggy. Ezért lehet majd kilenc féle málnás sört is kóstolni a Bálnában.

A legnépszerűbbek között biztos ott lesz a Framboise Boon gueuze lambic alapú málnás sör is, amelynek az alapsöre tradicionális módszer szerint 1, 2 és 3 éves lambic sörök házasításával készül és ezt 25% friss málnával és 5% meggyel érlelik. Ahogy a Bacchus Raspberry alapsöre az oud bruin is, ami egy hagyományos belga sör, irányított, majd spontán erjesztéssel készül. Az édesen savanykás barna sört málnával érlelik együtt.

A málnás csapolt és üveges sörök mellett ott lesz az egyre népszerűbb sour ale alapú is. Vagyis a savanyú sör, ami nem azért ilyen, mert romlott, hanem ilyennek kell lennie. Ez egy, a belga lambicból kifejlesztett új, vadélesztős sör. Gyakran meggyes, málnás vagy sárgabarackos ízben is készítik. És tényleg savanyú, de sokan éppen ezt szeretik benne.

Kávé a sörben? Na, ne!

Bár kávét nem árulnak a fesztiválon, a koffein rajongói 3 féle kávés sör közül is válogathatnak. Itt lesz a Broeder Jacob Double Espresso, a Préaris Quadroccino, valamint a Barista Chocolate Quad, utóbbi csapolt formában is. A tavalyi év egyik kedvence, a Barista Chocolate Quad 11%-os kávés-csokis quadrupel szintén elérhető lesz idén már csapolt formában is.

Szintén csapolva lehet próbálni a kókuszos és banános mellett kétféle málnás búzasört, a Wittekerke Rosét, valamint a Bacchus Raspberry-t is.

Vadálesztő és gyógynövények A tavaly bemutatott De Halve Maan sörfőzde vadélesztővel készült Straffe Hendrik Wild söréből minden évben új főzet készül, így az idei főzet is megtalálható lesz a Belga Sörfesztiválon. A főzde másik kedvelt söre a 11%-os Straffe Hendrik Quadrupel, amely 2017-ben csapoltan érkezik a fesztiválra. A tavaly bemutatott De Halve Maan sörfőzde vadélesztővel készült Straffe Hendrik Wild söréből minden évben új főzet készül, így az idei főzet is megtalálható lesz a Belga Sörfesztiválon. A főzde másik kedvelt söre a 11%-os Straffe Hendrik Quadrupel, amely 2017-ben csapoltan érkezik a fesztiválra. Mára igazi ritkaság a Boon sörfőzde Faro Boon elnevezésű söre. Az egykoron közkedvelt, ma már nehezen fellelhető sörtípus, a faro lambic típus képviselője a kandiscukorral ízesített lambic sör. 2017-ben öt sörrel mutatkozik be a fesztiválon a Gentse Gruut sörfőzde, amelynek különlegessége, hogy a komló előtti idők gyakorlata szerint gyógynövényekből és fűszerekből álló titkos fűszerkeverékkel készíti a söreit Annick De Splenter sörföző és tulajdonos, aki szerint az ő sörei nem nyugtatnak, hanem feltüzelnek.

Ki lesz itt a BE(ER)HERO?

Ha valaki nem rutinos sörivó, sokat segíthet, hogy a könnyebb eligazodás miatt a fesztiválon ízvilág szerint kategorizálják a söröket. Mind a 250-féle sör szerepel majd a listán. De érdemes figyelni a Bálnában, a standok felső részén, a márkajelzés mellett elhelyezett és az ízvilágra utaló eligazító táblákat is. A kategóriák elnevezésében minden esetben szerepel egy, vagy két domináns íz: keserű, édes, fanyar, valamint ezek kombinációi. Az elnevezések második felében pedig olyan ízek, vagy hatások találhatóak, melyek segítségével az alap ízek további kategóriákra bonthatóak.

A többféle jegytípus mellett a legrutinosabbak úgynevezett sörkóstoló belépőjegyet vehetnek, ami 20 „mini" (1 dl.) pohár sör elfogyasztására jogosít. A legnagyobb sörrajongóknak pedig „BE(ER)HERO" jeggyel készülnek a szervezők, de fontos tudni, hogy mindkét típusú kóstolójegy csak elővételben vásárolható. A „hősöknek" szóló belépőjegy az ajándék egyedi nyakpánt és a fesztiválpohár mellett 15 „normál" (2 dl.) pohár sört garantál. Meg a hősöknek kijáró tiszteletet és rajongást.

A 8. Belga Sörfesztivált május 19-21.között rendezik meg Budapesten, a Bálnában.