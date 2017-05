Verőfényes napsütés és fantasztikus fogások döbbenetesen széles választéka fogadott az idei Gourmet Fesztiválon. Mindenhol nagy szerencsém volt, mert a kedvenc séfjeimet sikerült elcsípnem egy viszonylag hosszas beszélgetésre, személyesen ajánlottak ételeik közül és meséltek arról, hogyan készültek az év – a nagyközönség számára is nyitott – legnagyobb gasztronómiai eseményére.

Első utam a Larus étterem standjához vezetett, ahol a faházikó tálaló pultja mögött Várvizi Péter séfet találtam: szürke kesztyűben, csipesszel a kezében tökéletes magabiztossággal csendben rakta össze a rákos nyársat, majd kínálta kóstolásra. A rák úgy maradt roppanós, hogy közben mégis omlós volt, a fűszeres ananásszal és a friss korianderrel tökéletes ízharmoniát teremtett egy kis japán ízvilágra utaló ízutóérzettel.

A recept szerint cukorszirupba koriandert, fahéjat, csillagánizst, citrom- és narancshéjat tettek, a szirupot felfőzték, leszűrték, majd visszahűtötték, ez került a nyers ananászra, amellyel együtt vákum segítségével légtelenítették a szirupot. A rákot sózták, egy percen át sütötték, salátalevél, yuzus olivakrém és friss koriander is került tálalásképp a nyárson kínált rák és ananász mellé.

A Larus fehér csokoládés passiókrémlevese visszatérő darab, megjárta a korábbi Gourmet Fesztiválokat is és nagy-nagy közönségkedvenccé vált, számos eseményen mutatták már be, egyértelműen szerelem első ízlelésre is. Pohárkákban, félbe vágott áfonyadarabokkal tálalták a sűrű, zseniálisan finom és különleges darabot. Egy komolyabbnak mondható gasztronómiai képzésre járok szeptember óta, Péter tanárom, talán ennek köszönhetően avatott be a titokba és mesélt a szokásosnál kicsit bővebben az ételek elkészítési módjáról is: passiógyümölcsöt, fehér csokoládét, kókusztejet és vaníliarúdat felmelegítették majd 40 Celsius fokon kapott az egész egy emulziót. Mindenképp kóstolják meg ezt a csodát, garantáltan kedvencük lesz!

Az eperdarabokon tálalt fehérspárga habot vanília vinaigrette-tel és friss turbolyával kínálták. Intenzív ízű, mégis könnyű, hab szifonból került a tányérra. Inkább frissítő, mint édes desszert, amelynek édességét maga a gyümölcs adja.

Az Onyx Étterem standjánál sajnos nem találtam helyben Mészáros Ádámot, akivel már régóta szerettem volna találkozni, mert Ádám a Michelin-csillagot őrizve az étteremben dolgozott a fesztivál ideje alatt is, mégis kivételezett helyzetben volt részem, mert megismerhettem a Gerbeaud-ház – hozzájuk tartozik a Gerbeaud cukrászta, a Émile és az Onyx is – executive chefjét, Tóth Juditot, aki mintegy mentorként vesz részt a házhoz tartozó éttermek séfjeinek életében.

Miközben az ételt kóstoltam, Judit kedvesen és hosszasan mesélt az ételek elkészítéséről és kínálta kóstolásra a fejedelmi fogásokat.

A főétel egy mangalicacsászár volt véreshurkával. A császár tetejére került egy kis roppanós: quinoát és mangalicából készült tepertőt forgattak össze, ezek együttesen adják meg a császár ropogósságát, a véres hurkát garam masalával fűszerezték, mellé zöldalma püré került. A gyümölcspürét babérlevéllel és citrusokkal tették pikánssá, lefőzték, Thermomixerrel habosították. Ecetes marinálólébe friss tormát reszeltek, ebben fürdőzött rövid időn át a julienne-re (gyufaszálszerű vékony metéltre) vágott jégcsapreteg nyersen, így az ecet megmarta cseppet a retket, ettől egy kicsit összeesett, mégis megmaradt a roppanóssága.

A piros retekhez készült egy intenzív, elképesztően finom dresszing is: a fehér szőlőből készült fehér sót, borsot adtak. Került az étel mellé habosított fekete fokhagymapüré is került. A hurka mangalicatüdőből és főzött bőrkéből készült, amit mangalica vérrel és egy kis almával kevertek össze. Ezeket frissen őrölt borssal Garam massalával fűszerezték, az egészet ledarálták, formázták és kigőzölték 80 Celsius fokon, sokkolóban hűtötték, hogy minél hamarabb elérjék az étel megfelelő belső hőmérsékletet.

A desszert egy mogyorós brownie alap volt, tetejére fehér csokoládés ganache került. A ganache-t vaníliából, tejszínből, vajból és fehér csokoládéból készítették: melegítették, majd habverővel habosították. Az eperpürét Thermomixerrel készítették, átpaszírozták. Házi készítésű asztalt eper is került a tálalásra: negyedekre vágták az epret, pici sóval, cukorral, olívaolajjal összekeverték, sütőpapíron a páratartalom levételével sütötték egy órán át 80 Celsius fokon.

A cukor hatására az eper levet eresztett, aszalás után ebbe a lébe kerül vissza a szárított gyümölcsdarab, de előtte a levet megbolondították egy kis őrölt kardamommal. Az eperlekvár hagyományos eljárással készült, az eperzselé epervízből készült: leturmixolták az epret, egy éjjelen át hagyták Superbagben (speciális, rendkívül apró bordázatú, éttermi konyhákban használt szűrőzsák), az így lecsepegett eperlevelet lime-mal és cukorral ízesítették, vegetáriánus zselatinnal zselésítették. A desszert tetejére pörkölt törökmogyoró morzsa és bazsalikom csíra került.

Borkonyhánál préselt mangalicacsülköt találtam savanyított hagymákkal. Porcos malacfül- és csülök darabokat préselést követően együtt szuvidálták, ezt aztán együtt gőzölték egy éjjelen át, Franciaországból hozatott faszénpor került bele pisztáciával. Speciális étel, elsősorban azoknak ajánlom, akik nem riadnak meg a porcos daraboktól, gyönyörű a tálalása és összességében izgalmasak az ízei.

A Borkonyha minden évre tartogat meglepetéseket: idén eper mousse-szal készültek, piros, eper formájú edénybe tálalják a desszertet, melyre üzenetként egy QR-kódot tettek. Ezt befotózva és dekódolva megkapjuk a desszert hozzávalóit és a teljes receptúrát, hogy otthon is könnyen el lehessen készíteni.

Végül Jahni Lászlóékat látogattam meg, ő a balatonszemesi Kistücsök étterem konyhafőnöke, széles mosollyal üdvözölt és mesélt az ételekről, melyeket kifejezetten a Fesztivál kedvéért találtak ki. Tokhalat kínált először íróval és eperrel tálalva: zseniálisan finom és lágy ízeket érezni, az eper nem nyomta el a 74 C fokon szuvidált halat, a bodzás író szépen lágyított hidat teremtett az ízek között. A tokhal állaga álmomban sem lehetne tökéletesebb, ami úgy tudott kellőképp kemény maradni, hogy közben pont megfelelően lett hőkezelve.

Teszteltem a Kistücsök mangalicapájsliját is, ezt ropogós zsemlekockákkal tálalták. A tegnapi kóstoló utánig nem tudtam, mit takar pontosan a pájsli kifejezés, amit utólag egy cseppet sem bánok, mert eddig fixen nem rajongtam a belsőségekért. Szalontüdő és szív alkotta a pájslit, lime-mal és citrommal bolondították meg az enyhén tárkonyos alapízt, esélyesen nagy fesztiválkedvenc lesz ez az étel, mert valahogy úgy speciálisan magyaros, hogy közben mégsem az, amit a magyaros szóhoz első hallomásra társítunk.