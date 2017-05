Díjat kapott a bodzás íróval és eperrel körített tokhal

Egyre többen keresik a minőségi ételeket, italokat, de már nemcsak a Michelin-csillagos éttermek szintjén, hanem a street foodot, strandételt árusító helyeken is, vagy akár egy egyszerű kifőzdében. Ennek megfelelően egyre több vendéglátóhely figyel arra, hogy a lehető legjobb alapanyagokból, gondosan elkészítve kerüljön a vendégek tányérjára az étel. Hogy ez valóban így van, arra az egyik legjobb esemény a Gourmet Fesztivál, ahol a vendéglátóhelyek mellett a borászatok, cukrászdák, kávézók is be tudják bizonyítani, hogy adnak a minőségre.