Korlátozzák Kínában a kutyahús fogyasztását?

Győzelmet arattak az állatvédő aktivisták a kínai Gaungxi tartományban, ahol a yulini fesztiválon évente több ezer kutyát és macskát ölnek le és fogyasztanak el. Nemcsak az európai ember gyomra forog a szélsőséges fesztiváltól, hanem már az országon belül is gyakoriak a hasonló tiltakozások.

Pár hete helyi képes riportban számoltunk be arról, hogy a Csilin tartománybeli Jencsiben nem árt odafigyelni a street foodra, mert akad kutyahús a grillpálcán. Most egy új tilalmat vezetnének be, miszerint tilos a kutyahús értékesítése a yulini fesztiválon, és az azt megelőző napokban is – írja a BBC. A The Independent szerint, aki megszegi a szabályt, az akár 100 ezer jüan büntetést is fizethet, ami körülbelül 4 millió forintnak megfelelő összeget jelent.

A közelgő nyári napfordulót a városban több ezer kutya levágásával és fogyasztásával ünneplik, de a szokás miatt egyre többen tiltakoznak. Az elmúlt évtizedben folyamatosan nő azoknak a száma az ázsiai országban, akik házi kedvencként tartják otthon a kutyákat.

Yulin városában eddig még csak néhány kiskereskedő és étterem értesült a készülő rendeletről, amelyet hivatalosan még nem hirdettek ki, de az biztos, hogy a tilalom – ha valóban bevezetik – nagy változást hoz a kutyahústenyésztőknek, kereskedőknek, a kutyafeldolgozóknak valamint az éttermeknek is.

A korlátozás kétségkívül javítana a város közmegítélésén, ugyanakkor mindössze egy ideiglenes tiltásról van szó, ami nem védi meg teljesen sem a kutyákat, sem a macskákat attól, hogy leöljék és értékesítsék a húsukat. A BBC szerint a kutyák nyilvános lemészárlását már tavaly is tiltották, így legalább erre már nem kerülhet sor a fesztiválon.

A külföldiek jó része meg van győződve arról, hogy a kutyahús evése a kínai gasztrokultúra és tradíció része, pedig csak bizonyos tartományokban fogyasztják. Miközben a kínaiak többsége nem eszik kutyákat, a Yulin fesztivál a kutyák kereskedelmének középpontjává vált. Évente mintegy tízmillió kutyát és négymillió macskát vágnak le Kínában.

Az állatvédők bizakodnak, hogy elindult egy pozitív folyamat, ugyanakkor a yulini vezetők tartanak attól, hogy a drasztikus tiltás társadalmi felháborodást okoz majd, hiszen egy több száz éves hagyományról van szó.