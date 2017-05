A bor világnapján nyit az új online piactér

A május végén elhűvösödő időjárásban az épp virágba boruló szőlő védelmezője, a negyedik fagyos szentként is emlegetett Orbán. Napjához számtalan népi megfigyelés, időjóslás kapcsolódik. Az e napi időjárás előrevetíti a várható termés mennyiségét és minőségét, ezért május 25-én, Szent Orbán napján ünnepeljük a bort világszerte. Egyre több rendezvényen emlékeznek meg a borkedvelők és szőlőtermesztők e jeles napról, ilyen a Tokaji Szent Orbán zarándoklat vagy az Orbán napi Bor és Pinceünnep is. A nemrég indult online borpiactér, a Wineliner.com is ezt az alkalmat választotta, hogy néhány hetes tesztüzem után a nagyközönség számára is elérhetővé tegye a nagyközönség előtt eddig ismeretlen családi és rétegpincészetekből származó borkülönlegességeket.

A kezdeményezés fő célkitűzése a kicsi, családi pincészetek minőségi borainak könnyebb hozzáférhetősége, és a hazai kistermelői minőség eljuttatása a fogyasztókhoz. A két borkedvelő alapítót, Bélik Pétert és Korompai Andrást, a hazai borkereskedelem hiányossága sarkallta az online értékesítés létrehozására. A legtöbb kereskedő csupán a közkedvelt és közismert nagyüzemek, borászatok nedűit kínálja, ugyanakkor a kistermelők igazán minőségi boraihoz hozzájutni csak személyesen, a helyszínre utazva lehetséges. A mindenhol elérhető tucatborok helyett a kicsi, családi és réteg pincészetek legjobb borait vásárolhatják meg az oldalra látogatók. A kezdeményezés fő célja a kispincészetek, borászatok és a fogyasztók összekötése, a vásárlás megkönnyítése.

Ilyen újítás a konkurenciához képest, hogy nincs kötelező mennyiség vagy központi árszabás. Az árazás a borászok privilégiuma, és a kis mennyiségben fellelhető minőségi borok is értékesíthetők, ha éppen csak 10 üveg maradt a tavalyi év legjobb borából, az is könnyen hozzáférhetővé válik a vásárlók számára a piactéren.

A borászatok regisztrációja ingyenes, csupán az eladott mennyiség után kell egy előre meghatározott szolgáltatási díjat fizetniük. A Wineliner közvetlenül köti össze a vásárlókat és a pincészeteket, emiatt a szállítás gyorsabb, már 1-2 nap alatt kortyolhatunk a megrendelt borokból. A honlapon az online piacokon bejáratott értékelési rendszer segíti az eligazodást:vásárlásonként pontozhatók a termékek, a borászatok, a megbízhatóság és a szállítás gyorsasága. A legaktívabb értékelők a Wineliner Sommelier titulust elérve ajánlhatják az őket követőknek kedvenc boraikat.

A Wineliner az előfizetői borcsomag bevezetésével egy itthon eddig szinte ismeretlen szolgáltatást is elindított. Ennek lényege, hogy a borkedvelő felhasználó előfizethet egy számára megfelelő árszabású, havonta változó összetételű, különböző borokat tartalmazó csomagra. Így alkalma nyílik az új trendekkel, exkluzív borokkal megismerkedni, borászati újdonságokat kóstolni. A próbaüzem hamarosan élesbe vált, és a havi előfizetés keretében 6-6 palack bort kóstolhatnak meg az előfizetők. A Wineliner egyéb innovációs megoldásokon is gondolkodik, terveik közt szerepel a környező országok felé való terjeszkedés is.