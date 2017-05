Sztárcukrász sütötte meg Budán a királynő kedvenc süteményét

A Food Network kanadai származású sztárcukrásza, Anna Olson két napot töltött Budapesten. Anna és a szintén séf, de itt csak kuktaszerepet vállaló férje, Michael három édesség elkészítésének titkát osztotta meg a Gourmet fesztiválra látogatókkal. A színpadon epres Viktória piskótát készített, és két workshopot is tartott, ahol testközelből leshették el a népszerű sütimágus titkait a rajongók.

Anna Olson május 20-án Viktória királynő kedvenc süteményének, az epres Viktória piskóta titkainak megismerésére invitált bennünket. Nem véletlenül esett a választása erre az édességre, hiszen az eper éppen szezonális gyümölcsünk, és a fesztivál egyik témájaként is szerepelt. A sztárséf elmondása szerint a könnyű elkészíthetőség is lényeges szempont volt, ugyanakkor a finomság névadójának közelgő, azaz a Kanadában nemzeti ünnepnek számító Viktória királynő napja is apropóul szolgált, mely idén május 22-re esett. (Viktória királynő születésnapja május 24., de a Victoria Day-t minden évben május harmadik hétfőjén ünneplik.)

A pozitív hozzáállása, könnyed stílusa és gyakorlatias konyhatechnológiai ötletei miatt méltán népszerű tévés cukrász szociológiát és politológiát tanult, majd befektetetési bankárként dolgozott. Hamar ráeszmélt, hogy igazi, a taposómalomból kizökkentő önfeledt örömet a konyhában él át, ahol amúgy is minden szabadidejét töltötte. A felfedezést tett követte, már másnap otthagyta tőzsdei karrierjét, és szakácstudása pallérozásába fogott; szakácsművészetet és vendéglátást tanult.

Anna mára világszerte ismert cukrász, a Food Network csatornán futó két sorozatával, az „Anna Olson: Sütés", illetve a „Frissen" című műsorokkal több, mint 190 ország képernyőjén bíztatja saját szenvedélye művelésére a nézőket. Emellett hét bestsellerré vált szakácskönyve jelent meg, kettőt férjével közösen írt, akit szintén hivatásának köszönhet, hiszen egy ontarioi étteremben ismerkedtek meg, ahol együtt dolgoztak. Népszerűségének titka – elbűvölő személyiségén túl – gyakorlatias tanácsainak is köszönhető. A sütés-főzés terén kevésbé magabiztosan mozgókat a különböző konyhai műveletek lépésről lépésre történő bemutatásával bátorítva vezeti végig az ételek elkészítésében a sikeres végeredményig.

A Gourmet Fesztiválon tartott workshopjain személyesen is megtapasztalhattuk közvetlen kedvességét; a lisztmentes csokis keksz és pekándiós vajas tortácska rejtelmeibe vezette be vendégeit. Ez utóbbi speciális kanadai édesség, kifejezett édes töltelékkel és omlós tésztával. A fesztiválon az elkészített desszertekhez magyar alapanyagokat használt, melyeknek különbözősége nem kerülte el a figyelmét, a magyar vajat tartalmasabbnak találta, de a finomliszt állagában is eltérést fedezett fel. Érdemes ezzel számolni, mikor egy-egy külföldi specialitást készítünk. Ez lehet az oka, hogy a még oly pontos receptkövetés mellett is más lesz a végeredmény. A sütés rejtelmeivel most ismerkedőknek, kezdő cukrászoknak adott tanácsában a precizitás fontosságára és a kapkodás szülte hibák elkerülésére hívja fel a figyelmüket. A nálunk töltött röpke két nap alatt Anna jól érezte magát, ehhez hozzájárult, hogy a finomságaink közel állnak a szívéhez, hiszen nagymamája a szomszédos Szlovéniából származik; tőle leste el a konyhatechnikai alapokat, és ő inspirálta szakács karrierje kiteljesítésében. Nagymamai örökség a Dobos torta szeretete is, ami Kanadában igazi kuriózumnak számít. Kedveli még az Eszterházy tortát, és bár saját bevallása szerint nem is annyira édesszájú, mégis rajong a mákos és diós bejglikért és meggyes süteményekért.

Mivel a kávéházi kultúra nagyon vonzza Annát, a New York Kávéházban történt látogatásáról lelkesen nyilatkozott, sőt, még Facebook-oldalán is kifejezte reményét, hogy hamarosan újabb helyeket ismerhet meg. Rövid ittléte alatt a magyar konyha kevésbé édes szegleteibe is betekintett, férje buzdítására mangalicát kóstolt a Gourmet Fesztiválon, egy budai étteremben pedig bécsi szeletet fogyasztott, igaz, méreténél fogva ez kifogott rajta. Mostani látogatásakor csupán egy gyors városnézésre tudott alkalmat szakítani: a Halászbástyáról posztolt szavai alapján – miszerint Budapest, ámbár csak most kezdi megismerni, máris belopta magát a szívébe –, bízhatunk benne, hogy hamarosan ismét ellátogat hozzánk.

Epres Viktória piskóta – Anna Olson receptje

Előkészítés: 40 perc

Elkészítés + hűtés: 40 perc

Fokozat: könnyen elkészíthető

Hozzávalók a piskótatésztához (10-12 szelet, 23 cm-es tortához):

6 db szobahőmérsékletű, nagyobb tojás

200 g kristálycukor

5 ml finomra reszelt citromhéj

15 ml citromlé

150 g liszt

csipet só

30 g vaj olvasztva

1 teáskanál természetes vaníliakivonat

Hozzávalók a töltelékhez, díszítéshez:

375 ml habtejszín

125 g szobahőmérsékletű krémsajt

70 g kristálycukor

½ teáskanál reszelt kezeletlen citromhéj

2 evőkanál citromlé

1 teáskanál természetes vaníliakivonat

1 kg friss eper felszeletelve

80 ml házi vagy magas gyümölcstartalmú eperdzsem

porcukor a díszítéshez

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 160 fokra. Béleljünk ki egy 23 cm átmérőjű kapcsos vagy levehető aljú tortaformát sütőpapírral. Magas fokozaton verjük a tojást a cukorral kb. 5 percig, amíg fehér színű lesz, és háromszorosára duzzad. Közepes fokozatra váltva adjuk hozzá a citromhéjat és a citromlevet.

Szitáljuk össze a lisztet és a sót, majd – továbbra is közepes fokozaton – keverjük hozzá a felvert tojáshoz. A tésztából körülbelül egycsészényit kanalazzunk egy tálba, ehhez adjuk az olvasztott vajat és a vaníliát. Ezt öntsük vissza a tésztamasszához, és kavarjuk el. A tésztát a tortaformába öntsük, és 40 percig süssük, egészen addig, amíg a torta közepe rugalmasan visszaugrik, ha enyhén megnyomjuk. A piskótát a formában hagyjuk kihűlni.

A töltelékhez addig verjük a tejszínt, amíg a habverőt felemelve kis csúcsot formáz. Egy másik tálban keverjük puhára a krémsajtot, kavarás közben öntsük bele a cukrot, a citromhéjat, a citromlevet és a vaníliát. A tejszínt két adagban forgassuk bele a krémbe, és hűtsük, míg hozzálátunk a torta összeállításához.

Az eperdarabkákat mártsuk bele a dzsembe. Spatulával lazítsuk körbe a piskótát a tortaforma szélén. Emeljük ki, húzzuk le róla a sütőpapírt. A tortát vágjuk félbe, és a töltelék felét kenjük rá az alsó felére, majd halmozzuk rá az eper felét. Rakjuk rá a másik tortalapot, kenjük rá a maradék krémet, majd újabb adag eper következik. Hagyjunk a szélén egy-két ujjnyi karimát, erre hintsük a porcukrot. Tálalásig hűtsük. Tálalás előtt akár négy órával hamarabb összeállíthatjuk a tortát.