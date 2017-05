Vakondtúrás az asztalon

Tavasszal a pázsittulajdonosok legnagyobb félelme a félve, óvva gondozott, fűszálanként kigazolt gyepen megjelenő barna túrás. A büszke fűtulaj árgus szemmel lesi a gyönyörű zöld szálak közt felbukkanó barna dombocskákat, amikor a konyha felől csivitelő kiáltást hall: ki kér egy darab vakondtúrást?

A mese után jöjjön a csupasz valóság, hisz ki ne szeretné a finom, egyszerű, de annál mutatósabb tortákat? Bár nem született mindenki tortakészítő művésznek, időnként egy szülinapi torta bevonása is kész rémálom, úszik az egész konyha a krémtől, a ruhánkra, arcunkra több kerül, mint a kívánt helyre. Na de ez a torta teljesen más: nem igényel kézügyességet, nem kell simítani, kenegetni, formázni.

Vakondtúrás – gluténmentes epres csokoládétorta

Hozzávalók a tésztához (egy 18 cm átmérőjű kapcsos tortaformához):

5 db M-es méretű tojás

110 g cukor

50 g gluténmentes süteményliszt

30 g gluténmentes holland kakaópor

Töltelék:

300 ml hideg növényi tejszín

másfél csomag habfixáló

50 g glutén- és tejmentes étcsokoládé-lapocska

eper

Az elkészítés végtelenül egyszerű és felhasználóbarát. Előveszünk a konyhaszekrényből egy tálat, beleütünk 5 tojást, majd hozzáadjuk a cukrot. Itt megállunk egy pillanatra, a liszt még várat magára egy picit, előbb jön a habverés, de nem a szokásos módon! Nem választjuk szét a tojásokat, teljesen felesleges. Egyrészt időt spórolunk, másrészt mosogatni sem kell annyit, hisz egy edénnyel kevesebbet használunk. Megfelelő ideig tartó robotgépes keveréssel tökéletes állagú piskóta készíthető belőle. Tehát tálban a tojás és a cukor, kézi robotgép bekapcsol, és habverővel körülbelül 2-3 perc alatt jó habosra keverjük a cukros tojásos masszát. A végén pontosan olyan állagot kapunk, mintha külön kikevertük volna a tojások sárgáját a cukorral, és egy másik tálban kemény habbá vertük volna a tojásfehérjét.

Az időspórolós folyamat után jöhet a liszt (én Mester Család süteménylisztet használtam) és a kakaópor, ezeket hozzákeverjük a tojásos habhoz, majd robotgéppel alacsony fokozaton összedolgozzuk. A kapcsos tortaformánk belsejét kikenjük olajjal, de csak vékonyan, nem kell hogy tocsogjon az olajtól. Lehet használni sütőpapírt is, azzal is tökéletes, de nekem nem volt kedvem vagdosni, méretre és formára igazítani, így maradt az olaj. Ellenben nem liszttel szórtam be, hogy ne ragadjon bele a tészta, hanem stílusosan kakaóporral, ha már egyszer kakaós piskótát készítünk.

A tésztát formába öntöttem, néhányszor a konyhapulthoz ütögettem, hogy a levegőbuborékok távozzanak belőle, majd 190 fokra előmelegített sütőben körülbelül 35-40 perc alatt megsütöttem. A sütési idő eltérő lehet, sütőnként változik, így ezt az időt mindenki magának tudja megsaccolni. Sütés közben a sütő ajtaját nem szabad nyitogatni, mert a piskóta összeesik!

A 40 perc elteltével kivesszük az illatozó kakaós tésztánkat, rácsra tesszük a sütőformát, és hagyjuk teljesen kihűlni. Eközben elkészítjük a krémet. A növényi tejszínt egy magasabb falú tálba öntjük (fontos, hogy előtte legyen jól lehűtve!), és kézi robotgép habverőjével elkezdjük felverni, közben apránként adagoljuk hozzá a habfixálót. Amikor már megfelelő keménységű a hab, lekapcsoljuk a robotgépet, és a habhoz keverjük a csokilapocskákat.

A kihűlt tortát kivesszük a formából, és a szélétől körülbelül egy centivel beljebb késsel körbevágjuk, majd 2-3 centi mélyen kanállal kikaparjuk a tésztát. Ezt félretesszük, ez lesz a vakondtúrás teteje. A csokilapokkal elkevert habból körülbelül 2-3 evőkanálnyit a torta aljára kenünk, erre a krémes alapra ültetjük az előzőleg megmosott és száruktól megtisztított epreket.

Az egészet beborítjuk a maradék krémmel, csúcsos formát kialakítva, majd a korábban kanállal kiszedett kakaós tésztát kézzel kisebb darabokra csipkedjük, és rászórjuk a krémre. Teljesen befedjük, hogy pontosan úgy nézzen ki, mint egy igazi vakondtúrás, persze ehető kivitelben. A kész tortánkat pár órára hűtőbe tesszük, de elbír egy teljes éjszakát is, nem fog ártani neki, sőt! Hűtés után tökéletesen lehet szeletelni.

A legmorcosabb vakondellenes gyepgazda sem tud majd ellenállni ennek a tejszínes, epres, csokis csábításnak. Amint megpillantja a barna morzsa alatt rejlő sűrű, epret takaró tejszínhalmot, már nem gondol holmi elektromos, mérges, fizikális földikutya-csapdára. Kit érdekel, hogy lehet vakondot elűzni, pázsitot gondozni? Kér még egy jó nagy szeletet a hatalmas túrásból.