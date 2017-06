A jó spárgával nem lehet kötözni

Lassan véget ér a szezon. Van, aki imádja, receptek tömegét próbálgatta, jótékony hatásait tapasztalta, és van, aki idén is csak gyanakodva figyelte. Zöld, fehér, lila – nagy a kínálat, még nagyobb a dilemma: melyiket és hol válasszuk? A lényeg, hogy vékony legyen, könnyen törjön; zsengén a legjobb.

Temérdek variációja van az elkészítésének, a környező országokban imádják, és csak úgy nassolják is. A piacokon a nagytermelőkön keresztül a kofákig mindenki árulja. Legutóbb magam sem hittem a szememnek: köztudott, hogy ahol törik a spárga szára, addig fás az alsó része. Jómagam kézzel töröm, a hüvelykujjam segítségével lepattintom a végét. Nem így egyes kofák!

Egy félig üres stand, 70 körüli, színes, nagy szoknyás kofa: foggal töri a spárgát egyesével, majd köti csomóba. Sajnos nem tértem magamhoz kellő időben, hogy ezt megörökítsem, a nénit pedig már hiába kértem volna ismétlésre, addigra az összes spárgát „leszüretelte" foggal – köröm helyett.

Ha nem is azokból a kötegekből, de vettem spárgát aznap a piacon, és a lehető legpraktikusabban használtam fel: fél csomagból a jó öreg besamellel besütött, baconba tekert verzió készült, sok cheddar sajttal, a másik feléből viszont gyorsan összedobtam egy egészséges nassolnivalót, ami nem mellesleg finom és mutatós, a letört szárak pedig mentek a levesbe – szó szerint. Másra egyébként sem nagyon alkalmasak, csak egy húslevesbe ízfokozónak.

Kint népszerűek a spárgafesztiválok; Festival Asparagus – így keressük a neten, de leginkább Anglia és Németország rendezvényeit kapjuk majd eredményként, mivel ők jeleskednek a májustól június végéig tartó spárgaszezon ünneplésében. Grillezik, párolják, besütik, főétel, köret vagy csak nasi, bármi jöhet belőle. Nem is csoda, hiszen nem csupán szeszélyből termesztik hosszú idők óta, hanem mert nagyon egészséges: vesekőtisztító, méregtelenítő hatása is van. 80%-os víztartalma miatt kevés kalóriát tartalmaz, szénhidrátot pedig alig. A pletykák szerint még afrodiziákum is. Ez utóbbit nem teszteltük, és nem is tudjuk bizonyítani, így nem is tudjuk leírni tapasztalatainkat, viszont az elkészített recepteket annál inkább. Szóval irány a piac, az utolsó spárgakötegekkel be a szatyorba!

Spárgaropi

Hozzávalók:

1 csomag spárga /bármely színű, fajtájú/

fél citrom

só

egész fehérbors

A tésztához:

250 g liszt

125 g margarin

1 teáskanál só

1 mokkáskanál rozmaring

1 tojás sárgája

Elkészítés:

Egy magasabb falú lábasban 1 liter vizet fél citrommal, sóval, borssal felteszünk főni, majd ha forr, beleállítjuk fejjel felfelé a spárgákat. 5 percig főzzük, majd hideg vízbe kiszedjük, törlőkendőn lecsepegtetjük.

A tésztához a lisztet elmorzsoljuk a vajjal, hozzáadjuk a fűszereket, tojást, tejfölt, ha nem elég gyúrható a tésztánk, és túl porhanyós, egy-egy evőkanál hideg vizet adunk hozzá. Hűtőben pihentetjük legalább 30 percen keresztül. Utána kinyújtjuk fél cm vastagságúra, derelyevágóval hosszú csíkokat szelünk belőle, és a spárgákat egyesével körbetekerjük. Sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük, és előmelegített, 190 fokos sütőben 10 perc alatt aranybarnára sütjük.

Fokhagymás-tejfölös vagy paradicsomos szószba mártogathatjuk a spárgarudacskákat, de ehetjük csak natúran. Mindenhogyan mennyei!

Besamelbe sütött, sonkás zöldspárga

Hozzávalók:

1 csomag zsenge zöldspárga

5 dkg teavaj

1 evőkanál liszt

3 dl tej

só

fehérbors

10 dkg cheddar (vagy bármilyen, általunk kedvelt sajt)

1 csomag mozzarella

10 dkg sonka

1 citrom

3 babérlevél

4-5 egész fehérbors

1 kifli

A spárgákat megtisztítjuk, eltörjük őket ott, ahol hajlításnál könnyen törik. A vastag részét tárolhatjuk a hűtőben egy hétig, a húslevesbe ízesítőként, vagy a krémleveshez jól jön majd. Egy liter vizet felforralunk egy db félbe vágott citrommal, 4-5 szem egész borssal, 2 db babérlevéllel és 2 teáskanál sóval. Beledobjuk a megtisztított spárgát, és 8-10 percig főzzük, majd hideg vízbe kiszedjük. Közben egy sütőtálat kivajazunk, és zsemlemorzsával megszórjuk.

Elkészítjük a besamelt: a vajat egy kis lábasban felolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet, 1-2 percig pirítjuk, majd meleg tejjel apránként felöntögetve, habverővel simára keverjük. Sóval, borssal ízesítjük, majd kis időre félretesszük. Egy serpenyőben kevés vajat hevítünk, a spárgákat szorosan betekerjük a sonkába, és a vajon megpirítjuk minden oldalát. A kifliket karikákra vágjuk, és a maradék zsiradékban azokat is megpirítjuk. A pirítósokkal kibéleljük a sütőformánk alját, majd jöhetnek a sonkás spárgarudak, a mozzarellaszeletek és a besamel. Ezt a műveletet akár megismételhetjük még egyszer, a formánk méretétől függően. A tetejét kenyérmorzsával vagy zsemlemorzsával megszórjuk, és 180 fokos sütőben 20 percig sütjük.