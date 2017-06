Milyen a jó ágyas?

Napsütéses melegben hamarabb üt, és ilyenkor azért a hideg sör vagy fröccs jobban esik, de az biztos, hogy a kétnapos Újszilvási Ágyaspálinka Fesztiválon az önfeledt hangulaté lesz a főszerep. Az ehhez szükséges alapanyagból mindenesetre nem lesz hiány.

A Bolyhos Pálinkafőzde idén már 12. alkalommal rendezi meg a legnagyobb regionális pálinkaünnepet. A mulatság június 3-án reggel veszi kezdetét, és másnap estig meg sem áll.

A rendezvény már jól ismert momentumai közé tartozik a Magyar Pálinka Lovagrend és az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend ünnepélyes felvonulása.

A pálinkáé a főszerep, no és a vidékünk gasztronómiájáé. Így lesz ez az idén is. – mondja Bolyhos Zoltán, a rendezvény ötletgazdája és rendezője.

A fesztivál többek között hozzájárult ahhoz a változáshoz is, ami a pálinkához fűződő viszonyban következett be: a hozzáértők tábora egyre inkább növekszik, és jobban megértik a pálinka készítésének lényegét is; a finom gyümölcs ismerős aromáját, a főzés kényes folyamatát és a jó cefrekezelés fontosságát. A pálinkának, a pálinkafőzésnek valódi presztízse, értéke és igazi kultúrája van ma már.

A vérpezsdítő koncertek előtt és alatt érdemes tehát mindenképp megkóstolni a vidék legjobb pálinkáit és gasztronómiai csodáit.