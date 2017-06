Magyar bort ismertek el Londonban

A somlói Tornai Pincészetnek immár harmadik alkalommal sikerült elhoznia a legmagasabb elismerést a 34. alkalommal megrendezett Wine Challenge-ről. A londoni verseny Trófea díjának elnyerését egy többfordulós bírálat előzte meg.

A versenyre éves szinten több mint 15 ezer bort neveznek be világszerte, amelyek közül 500 kap aranyérmet, és csupán egy viheti haza a Trófea díjat.

A pince tulajdonosa, Tornai Tamás szerint az, hogy zsinórban háromszor érdemelték ki az elismerést, azt bizonyítja, hogy évről évre képesek a legjobbat produkálni.

A Wine Challenge-en elért kiemelkedő helyezés a magyar borok értéke szempontjából is különösen fontos, hiszen a haza termelés 30%-a exportpiacokra kerül. Sajnos egyelőre külföldön még nem sikerült elismertetni a magyar borokat: más exportált borok átlagára literenként 2,6 euró, míg a magyar boroké 1,15 euró.

A korábbi díjak elnyerése megnyitotta a kapukat a Tornai pincészet előtt is, hiszen kereskedelmi kapcsolatai vannak Kaliforniában, New Yorkban és Bordeaux-ban is. Az eredmény kihirdetése után pedig egy újabb londoni Michelin-csillagos étterem választotta be a kínálatába két borukat.

Az elismerés ahhoz is hozzájárul, hogy a furmint mellett egy másik ősi magyar szőlőfajtát, a juhfarkat is megismerjék a külföldi országok, a világ borértői. Ugyanakkor a pincészet hazai viszonylatban is sokat tesz azért, hogy növelje a juhfark népszerűségét; tavaly első alkalommal rendezték meg a Somlói Juhfark Ünnepet, ami idén szeptemberben sem marad el.