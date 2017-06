Boci, bor, botrytis - Mádon jártunk

Megnyíltak a pincék a hétvégén a Tokaji-borvidék egyik legszebb településén, Mádon. Szinte minden sarkon jóféle borokat kínáltak, főleg furmintokat, hozzá pedig helyben készült ételt lehetett kóstolni. Aki kíváncsi volt arra, hogy milyenek a legszebb tőkék, azt is megnézhette, ahogy a pincékben is szívesen látták a vendégeket.

A botrytis kísérjen utadon! - kiabál oda viccesen egy kolléga, mielőtt elindulunk Mádra. A Jó éjszakát Mád! nevű rendezvényre igyekszünk, a programfüzet szerit lesz bor, zene, és mindenféle helyi finomság is. De hogy jön ide a botrytis? Sokan biztos tudják, de aki mégsem, annak is talán dereng, hogy a szőlő aszúsodását, tulajdonképpen rothadását egy Botrytis cinerea nevű gomba okozza. Beeszi magát az esőzések idején felrepedt szőlőszemekbe, majd amikor már jobb idő van, a szőlőszemek elkezdenek aszúsodni, töppedni. Ebből készül aztán az aszúbor.

Na, ilyen szőlőszemeket természetesen - hiszen még csak június van - nem láttunk Mádon. Édes bort pedig nem kóstoltuk, pedig abból is van itt bőven.A helyi zászlóshajó, a Szepsy pincészet 2017-es Tokaji Esszenciáját például rendkívül magasan,

99 pontra értékelték idén a Decanternél, amivel ez a tétel bekerült a világ 33 legjobb bora közé. Nem is készült belőle 100 liternél több.

Persze, ezt a bort amúgy sem kóstolhattuk volna, de mi nem is az aszúk, hanem a furmintok miatt érkeztünk Mádra.

A település szélén, a szőlőtőkék tövében elfogyasztott igazán finom és karakteres kávé segített ráhangolódni Mádra, arra a nyugodt, a fővárosinál jóval lassabb és meghittebb életre, ami fogadott minket. Már az is furcsa volt, hogy az utcákon alig láttunk kocsit. Igaz hamar kiderült, hogy a belső utcákat a rendezvény miatt lezárták.

Gyalog vagy elektromos autókkal lehetett feljutni a dombra. Mi a kettőt kombináltuk, ennek pedig az volt az előnye, hogy a gyaloglás alatt több, a hétvégén a látogatók előtt is megnyíló pincébe is be tudtuk nézni. Ott pedig borokat kóstolni, apró falatka helyi finomságokat enni. Egy helyen például kecske- és tehénsajtokat kínáltak, mind a településen készülnek.

Volt kapros-ordás rétes is, a gyerekeknek pedig - igen, egy városi gyereknek ez is nagy élmény! - boci simogató.

Máshol Mád igen komoly zsidó hagyományait is felelevenítve kóser pálinkát, sóletet és flódnit kínáltak. De lehetett kóstolni füstölt velőscsontot, kemencés töltött káposztás vagy aszús sajttortát is.

A gyaloglás után elektromos autóba ültünk, ennek a kényelmen túl annyi előnye volt még, hogy megmenekültünk az esőtől. Ha már mindképpen elázunk Mádon, az ne az esőtől legyen - mondogattuk magunkban. A kormány mögött Dubóczki Dorina, a Mádért Kultúrális Nonprofit Kft. vezetője volt, a fesztivál lelke, mindenese. Éppen egy adag paleo ételért sietett el az egyik fellépő vendégnek, útközben állítottuk meg. A cél pedig a Percze negyed volt, aminek a középpontja tulajdonképpen egy étterem a dűlők lábánál, elképesztő kilátással a templomtoronyra, a dűlő mellett pedig egy csodás színpad, ahol a Roy & Ádám Trió koncertezett. Egy másik koncert a templomban zajlott éppen, ott Sebestyén Márta énekelt.

Tatárka József polgármesterrel beszélgettünk a vacsora közben, aki nem felejtette el megjegyezni, hogy éppen annak a szarvasnak a húsából eszünk, amit ő lőtt nemrég. Szerinte egyre többen jönnek rá arra Mádon, hogy mennyire fontos a minőségi bor. Már nem akarnak a borászok "ügyeskedni" a borral, inkább a szép furmintokra koncentrálnak. Rájöttek ugyanis arra, hogy ha jó bort készítenek, azt jó áron tudják eladni. Főként akkor, ha

a Mádra érkezők nemcsak jó bort, de minőségi, helyi alapanyagokból készített ételeket, kényelmes szállást is kapnak, nem utolsó sorban pedig, az egész családnak szóló programok közül válogathatnak.

Ma már sok borászatban nem csak kóstolni lehet, hanem szállást is találni, a vendégeknek szívesen megmutatják a szőlőt, akár egy egész hétvégét el lehet itt tölteni. A polgármester szerint arra a hajóra, amit Szepsy István elindított, egyre több borász próbál felkapaszkodni. Nagyon sok jó borunk van már Mádon! - teszi hozzá a polgármester, aki nagy focirajongóként azt is megemlíti, hogy Mád megnyerte a bajnokságot és már az NB III-ban indulhatna, de nem teszi, mert túl sokba kerülne, inkább a település fejlesztésére költik a pénzt. Látom, nem kis erőfeszítésébe telik, hogy ezzel teljesen őszintén egyetértsen, de egy focirajongó polgármesternek is a munka, vagyis Mád az első.

Mire végzünk a vacsorával már megint szakad az eső. Az esti pincesétáról és a csillagmegfigyelésről így lemondunk. Helyette az elektromos kocsival elsuhanunk Kiss Ádám stand-up fellépésére.

Együtt nevetünk az amerikaiakon, a pestieken, a nyíregyháziakon, tulajdonképpen magunkon. Az eső is eláll.

Jó a hangulat, a műsor is jó negyedórával hosszabb a tervezettnél. Innen egy ugrás Zorán koncertje. Itt a hangulat valamivel lanyhább, de minden kézben ott a pohár benne jóféle helyi borral. Néhányan együtt énekelnek Zoránnal, mások táncolnak is, kisebb csoportokban beszélgetnek az emberek. Sokan most találkoztak először egymással, de a jó bor, a jó ételek, a magával ragadó táj és Mád csodás hangulata összehozta őket. M is új barátságokat kötöttünk, kissé fáradtan, de elégedetten, a másnapra nem gondolva hagyjuk magunk mögött a mádi éjszakát. Ha minden jól megy az őszi furmint ünnepre visszajövünk.