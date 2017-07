Alkohol- és koffeinmentes whisky-s kávé reggelire

Alkoholmentes sör, koffeinmentes kávé, húsmentes kolbász, gluténmentes kenyér – mostanra már aligha lepődünk meg ezeken. A Jack Daniel's-nek mégis sikerült még ezt is felülmúlnia: a World of Coffee Inc-vel karöltve megteremtették az alkohol- és koffeinmentes whisky-s kávét.

Az ír kávé egy finom és izgalmas dolog, és a hozzáadott whisky miatt híres. Most egyenesen a kávébabot áztatják whisky-be. Kár, hogy a végén kivonják az alkoholt belőle. Merthogy a Jack Daniel's közepes pörkölésű arabica kávéja szigorúan alkoholmentes.

A whisky mellett karamell és vanília ízt ígér minden egyes kortynál a gyártó. A World of Coffee 1984 óta pörköl, szigorú minőségi és termelési eljárásoknak vetik alá a legjobb minőségű kávéit. A Jack Daniel's Whisky kávét prémium kávébabból és saját pörköléses módszerekkel készítik.

A legjobb és a legmagasabb minőségű kávékat használjuk a világon, és most hozzáadjuk a Jack Daniel's eredeti ízét és aromáját. Nagyon nagy gondot fordítunk a kávéinkra, és nagyon büszkék is vagyunk rájuk. Ez alól a Jack Daniel's kávé sem kivétel." – nyilatkozta Charlie Newman, a World of Coffee elnöke.

Normál és koffeinmentes formában is kapható már az Egyesült Államok bizonyos üzleteiben, valamint a Jack Daniel's webshopjában.