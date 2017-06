Szavazzon a legszebb kávétejhab-dizájnra!

A kávénál manapság már nemcsak az íz számít, hanem a kinézet is. Sőt, a tejhab üzenetküldő vagy éppen hirdetési felületként is szolgál. A cégek is kiszagolták, és használják is az új propaganda platformot, mi pedig akár a kedvesünknek is megüzenhetjük érzéseinket egy-egy romantikus kávézás alkalmával. A habkészítők mára már művésszé léptek elő, és versenyeken mérik össze alkotásaikat. Így volt ez a most Budapesten megtartott kávé világexpón is. A World Latte Art Championshipen a baristákat a kávéhabra varázsolt minták, a kreativitás, valamint az összhatás alapján ítélték meg. Önnek melyik tetszik a legjobban? Szavazzon!