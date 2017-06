Levendulás sör a legjobb nyári frissítő

A Kapucinus főzde sörmesterének receptje alapján készül az a különleges, szűretlen búzasör, amelyben a speciális eljárással porrá őrölt levendula alkot valódi egységet az erjesztett gabonával. A virág adta erőteljes ízt a kesernyés aromájú citrus, komló és kandiscukor teszi még izgalmasabbá.

A tihanyi azért is olyan kivételes, mert a önkormányzat helyi védettségű termékké nyilvánította a Legendás Ház Tihanyi Levendulás Sörét. Aki tehát meg szeretné kóstolni, Tihanyba kell utaznia.

A levendulás sör mellett a látogatók megízlelhetik a Kapucinus főzde termékeit is – a Szeplőtelen sört, mely szűretlen, testes, mégis könnyed ízvilágú, vagy a Frau Luthert, ami szűretlen, vörös lager típusú sör–, továbbá a HopTop Brewery kiváló söreit is.

A Kapucinus már 1994 óra készíti söreit, melyeket csapolt formában és palackozva is lehet kapni Magyarország sörpiacain. A HopTop Brewery egy kraft söröket gyártó sörfőzde, mely nemzetközileg is elismert minőséget gyárt, és több nemzetközi díjat is bezsebelt már. Legutóbb Amerikában kapott aranyérmet az Uluru nevű búzasörük, melybe szintén belekortyolhatnak a sörfesztiválon, emellett ez az első magyar sörfőzde, mely European Beer Star díjjal büszkélkedhet – ez a versenyt a világ legnagyobbjai között tarják számon, ahova több ezer nevezés érkezik.

A European Beer Star díjnyertes sör, a Midnight Expressz a Tihanyi Kézműves Sörfesztiválon is jelen lesz.

A látogatók elmerülhetnek továbbá a Green Zone habjaiban is, amely a Dublin Draft Beer Cup bronzérmes, citrusos, virágos aromájú söre, ugyanakkor megízlelhetik a Tropical Swinger Club magas alkoholtartalmú, gyümölcsös frissítőt is.

A Tihanyi Kézműves Sörfesztivált a Legendás Házban tartják július 14-16. között, délutánonként kóstolókkal és sörkulturális előadásokkal, este pedig élő zenével szórakoztatják a résztvevőket.