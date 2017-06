A bor a világ legjobb prospektusa

Mi, magyarok, szeretjük a bort. Nyáron a kávézók teraszai tele vannak a bor és szódavíz különböző mértékű kombinációival, de egy nehéz nap után is nagyon jól esik egy pohár - szódavíz nélkül. Azt tudta, hogy Magyarországon rengeteg vulkanikus eredetű borvidék van? És azt, hogy a Tokaj-Hegyaljai borvidék az UNESCO világörökség részét képezi? Most az a cél, hogy még ismertebbek legyenek a magyar borok és a gasztronómiánk, emellett a boraink egy egységes, új arculatot is kapnak. Interjú Bánhegyi Zsófiával, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketig és kommunikációs ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesével és Gál Zsomborral, a bor- és gasztromarketing főosztályvezetőjével.

Mitől különlegesek a magyar borok, a magyar borkultúra?

GZs: A magyar borkultúra emberarcú, eredeti, történelmi, sokszínű, azonban még érési folyamatban van. A bortermeléshez adottak számunkra Európa legoptimálisabb természeti viszonyai, amelyeket érdemes kiaknáznunk. Ha magyar borokról szólunk, UNESCO világörökségről is beszélünk, de gondolhatunk a világszinten ismert Tokaji Aszúra a maga egyedi és utánozhatatlan jellegével. E téren az Aszú mellett fontos azonban említést tenni a Tokaj megújulásával párhuzamosan egyre nagyobb ismertséggel bíró Furmintról is, amely egyes szakértők szerint az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező száraz fehér bor a világon. Minden borrégiónak megvan azonban a saját karaktere, egyedisége, amit ki kell emelni a bormarketing kommunikációjában. A magyar borok felfedezésre szorulnak, amely misszióban az MTÜ-nek nagy szerepe van.

Mi a célja pontosan a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával közös munkának, milyen eredményt várnak tőle?

BZs: A Kormány a Magyar Turisztikai Ügynökséget bízta meg (MTÜ) 2016 júniusában született határozatában a közösségi bormarketing feladatok ellátásával. Ennek értelmében az ügynökség végzi az állami bormarketing tevékenységet érintő feladatok koordinálását és felügyeletét, illetve az ehhez kapcsolódó támogatások allokációját. Továbbá a hazai borágazat marketingkommunikációs koncepciójának kidolgozása és a kommunikáció megvalósítása is az MTÜ feladata.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a közösségi bormarketing feladatok ellátása érdekében kötött együttműködési megállapodást 2017 márciusában a bortermelőket tömörítő Hegyközségek Nemzeti Tanácsával. Közös feladatunk, hogy az országmárkán keresztül a magyar bor értékeit megismertessük a világgal, és így lendületet kapjon a borturizmus is. Szeretnénk megmutatni, hogy a magyar bor autentikus és hozzáférhető, ami miatt a külföldi és belföldi turisták számára valódi élményt jelent egy hazai borrégióba ellátogatni. A magyar borászatok megismerhetők, bejárhatók és nem utolsó sorban, történetük is van, mindez pedig vonzóvá teszi a borainkat minden érdeklődő számára.

Ha röviden a küldetésünket kellene megfogalmazni, akkor legegyszerűbben azt mondanám, hogy azért dolgozunk, hogy megismertessük a magyar bor értékeit itthon és a világban, a magyar bor presztízsét növeljük és a termelők piacra jutási lehetőségein javítsunk. Ennek segítségével azt is el kívánjuk elérni, hogy minél több hazai és nemzetközi borturistát vonzzunk el borvidékeinkre, akik a borkóstolás apropóján felfedezhetik hazánk természeti és kulturális csodáit, gasztronómiai kincseit és megszeretik a magyar borokat, ezen keresztül pedig Magyarországot, így jó hírünket viszik a világba.

Hogyan formálja a bor- és gasztrokultúra az országimázst?

GZs: Édesapám - Gál Tibor, borász - egyszer azt mondta: a bor a világ legjobb prospektusa. Rajta van az ország, borvidék, település neve, a helyi szőlőfajták, a sztori, a termelő kézjegye, stílusa és természetesen, ami benne van, nemcsak racionális, hanem emocionális üzenettel is bír. Ráadásul a világ bármely országába eljuthat, lehet bemutatóra vinni, de ugyanígy kötetlenül is beszélni róla. 100%-ban képes arra, hogy országimázst közvetítsen, mert az ország természeti, kulturális öröksége jelenik meg benne. Magyarországon például rengeteg vulkanikus eredetű borvidék van. A vulkanizmuson keresztül pedig elmesélhetőek a hévizeink, a tanúhegyeink története is.

BZs: A gasztrokultúra ennél még erősebb befolyással bír, mert szélesebb körnek lehet megmutatni, hiszen nincs olyan ember a világon, aki ne szeretne enni. A gasztronómia szerintem egy ország legmeghatározóbb imázsépítő pillére, mert az ember alapszükségletére ad élménnyekkel teli választ. Magyarország gasztronómiai kultúrájának rendkívül mély gyökerei vannak, valószínűleg Európa egyik legkomplexebb gasztronómiáját szintetizálja a Kárpát-medence. Ezt nem felfedezni, felemelni, megmutatni hatalmas hiba lenne.

Hogyan kell elképzelni az információs portált, mit lehet majd megtudni a magyar borokról, milyen célt szolgál a portál?

BZs: A magyar bornak szüksége van egy olyan átfogó, egységes online felületre, amely edukációs tartalmak mellett inspirációt is nyújtana a kulturált borfogyasztáshoz, továbbá naprakész információval szolgálná ki mind a hazai, mind a nemzetközi nagyközönséget és a szakmát is. Mi egy ilyen hiánypótló platform kialakításán dolgozunk: mely magában foglalna további webes megjelenéseket is.

GZs: A portál egyrészről egy rendkívül dinamikusan működő kvázi boros „hírportálként" fog működni, melyen keresztül cikkeket, aktualitásokat, riportokat, portrékat, szüreti jelentéseket, programajánlókat jelentetünk meg lendületes, emberközeli stílusban. Másrészről felépítünk egy folyamatosan frissülő guide-ot a desztinációkhoz kapcsolódva – bemutatjuk a borrégiókat illetve azon belül a borászatokat, vendéglátóegységeket egy jól használható térkép alapú felületen. Harmadrészt a portál tudásbázisként is működne, ahol közkinccsé tehetünk például segédleteket borbemutatók és kóstolók tartásához, továbbá borvidéki térképeket, ismertető anyagokat szőlőfajtáinkról, bortípusainkről, bor és étel párosításokról, pohárhasználatról, stb. A portálnak lesz egy szakmai oldala is, melyen keresztül a borászatoknak, borkereskedőknek és nem utolsó sorban a szakmai sajtóval teszünk elérhetővé letölthető egységes arculati elemeket, szakmai háttéranyagokat, kiállításokra, rendezvényekre való felhívásokat, aktualitásokat.

Miért szükséges az egységes arculat a hazai boroknak, milyen célt szolgál?

GZs: A bor komplex termék, identitása van. Emellett közösségi márka is egyben. Egy példával élve: ha egy nagy volument előállító borászat nem etikus magatartást követ, vagy silány minőségű termékeket értékesít, az az egész márkaközösség megítélését befolyásolja. Ugyanígy, ha vannak pozitív példák, akkor az az egész borvidékre, termelő országra hatással van. Toszkánát néhány kiemelkedő borászat tette híressé, viszont ma már a vidék minden borászata profitál a 90-es évektől világhírűvé váló „super toscán" birtokok presztízséből. A közösségi márka jelleg szükségessé teszi, hogy arról egységes stílusban kommunikáljunk: ez a magyar bor esetében fiatalos, dinamikus, emberközpontú, vagány.

BZs: Az egységes arculat, illetve egységes megközelítés segítségével képesek lehetünk egységesen megmutatni a bortermelésünk autentikus oldalát, ezáltal pedig meg tudjuk mutatni a világnak a magyar bor értékeit. Másrészről az így kialakított márka biztonságot is adhat a fogyasztónak. Természetesen ezen a szinten már szükségünk van a termékstabilitásra is, amihez pedig a szakma szükséges.

Milyen eredményeket ért el eddig a MTÜ a bor- és gasztromarketing területén?

BZs: Számos rangos hazai és nemzetközi eseményre, szakmai fórumra juttattuk el a magyar gasztronómiát, a hazai borokat és borászatokat, és neves nemzetközi szakírókat, véleményvezéreket, kereskedőket utaztattunk a magyar borvidékekekre. Nemzetközileg elismert szakembereket (Master of Wine, Master Sommelier) nyertünk meg a magyar bor ügyének, akik szemináriumokat és promóciós előadásokat tartanak a magyar bor népszerűsítése érdekében.

A gasztronómia területén tavaly októberben Magyarország díszvendég volt a San Sebastianban megrendezett Gastronomikán, amely Európa egyik legismertebb kulináris konferenciája. Másik büszkeségünk, hogy ott lehettünk a világ legnagyobb gasztronómiai versenyén, a lyoni Bocuse d'Or döntőjén 2017. január végén, ahol országstanddal jelentünk meg a VIP szekcióban, a küldő országok közül egyedüliként.

Kik a célcsoport? A külföldiekkel szeretné megismertetni a hazai borokat és ételeket, vagy a hazai közönségnek is szól az újítás?

GZs: A kettő számunkra elválaszthatatlan. Kevesen gondolják, hogy a legjobban mi magunk tudjuk felépíteni a magyar bor imázsát, tehát minden egyes magyar borszerető. Budapest tele van turistával és ha ők azt látják, hogy a mi életünk része is a bor, ráadásul őket is jó borral kínáljuk, akkor számukra is egyértelművé válik, hogy bortermelő ország vagyunk, és keresni fogják termékeinket. A legerősebb hatása a pozitív példáknak van: a legnagyobb vonzereje nem a londoni polcokon fellelhető Chiantinak van (megjelenésének, ízének), hanem annak az életérzésnek, amit az közvetít, tehát a toszkán életstílusnak. Ezt pedig a helyiek építették fel az odalátogatók fejében, szívében. Vagyis ugyanolyan fontos a belföldi bor- és gasztrokultúra felemelése, mint a nemzetközi kommunikáció.

A rendezvénysorozat keretében hova látogatnak el, melyik lesz az első állomás és mi a cél?

BZs: Az ügynökség vezető szakemberei a rendezvénysorozat keretében mind a hat borrégióba (Tokaj, Felső-Magyarország, Balaton, Felső Pannon, Pannon, Duna) ellátogatnak a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával közösen. Az országjárás célja, hogy a helyi szereplők is megismerjék az országmárka- és a bormarketing-koncepciót és lehetőség nyíljon a további szakmai párbeszédre. Az első állomás 2017. július 6-án Tokaj lesz, ahol szó esik egyebek mellett a bormarketing-koncepció piramisának koronájáról, a magyar borkultúrát nemzetközi porondon legmagasabb szinten képviselni tudó Tokaji Aszúról is. Ezt követően július 10-én Eger, 12-én Kecskemét, 17-én Tata, 18-án Siófok következik, az utolsó állomás pedig július 20-án Pécsett lesz.

Milyen témákat érintenek majd az országjárás során a rendezvényen?

A szakmai rendezvénysorozat során célunk, hogy a borászatok megismerjék az ügynökség tevékenységét, az adott desztinációt érintő fejlesztési elképzeléseket, valamint az MTÜ bormarketinggel, borturizmussal kapcsolatos tevékenységét, terveit. További lehetőséget biztosítunk a rendezvényen a résztvevőknek is a kapcsolódó ötletek és elképzelések megosztására, egyeztetésére.